Меценаты и жены гладиаторов: стали известны судьбы уцелевших при извержении Везувия римлян

По словам американского археолога из Университета штата Майями Стивена Така, долгое время считалось, что страшная катастрофа погубила практически все население Помпей и Геркуланума, похоронив людей под слоем пепла и обломков. Однако недавние открытия показали, что достаточно много римлян сумели уцелеть во время бедствия.