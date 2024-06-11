Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меценаты и жены гладиаторов: стали известны судьбы уцелевших при извержении Везувия римлян

Международная группа ученых подвела итоги исследования, посвященного выжившим жителям римских городов Помпеи и Геркуланум, которые были уничтожены при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Источник: Andrea Schaffer/CC BY 2.0

Об этом сообщает научное издание The Conversation.

По словам американского археолога из Университета штата Майями Стивена Така, долгое время считалось, что страшная катастрофа погубила практически все население Помпей и Геркуланума, похоронив людей под слоем пепла и обломков. Однако недавние открытия показали, что достаточно много римлян сумели уцелеть во время бедствия.

Согласно историческим источникам, в Помпеях жило около 30 тыс. человек, а в Геркулануме — около 5 тыс. жителей. Оба города процветали за счет торговли и развитого производства.

Стивен Так отметил, что работа по поиску выживших при извержении Везувия заняла восемь лет и позволила найти более 200 человек, обосновавшихся в 12 городах в окрестностях Везувия.

Некоторым из беженцев удалось начать новую жизнь. Например, семья Калтилий перебралась в Остию — крупный порт к северу от Помпеев. Там переселенцы основали храм египетского божества Сераписа — покровителя земледелия, изображавшегося с корзиной зерна на голове. Члены семьи Калитий женились на представителях другого семейства беженцев из Помпеев, Мунатиусах.

Но другие выжившие в катастрофе Везувия пережили трудные времена. Так жительница Помпеи Фабия Секундина добралась до города Путеолы и там стала женой гладиатора Ретиария Аквариуса. Однако ее супруг ушел из жизни в 25 лет, оставив женщину в тяжелом финансовом положении.

Три другие семьи из Помпеев переселились в небогатую общину Нуцерия, где вели скромную жизнь. Одна из семей — Масури — взяла к себе мальчика-сироту по имени Авианиус Фелисио в качестве приемного сына.

По словам ученых, несмотря на трудные обстоятельства, большинство мигрантов заботились и поддерживали друг друга, а также делали пожертвования в храмы и гражданские учреждения своих новых пристанищ.

Население городов, принявших беженцев из Помпеев и Геркуланума, радушно отнеслось к новым соседям и не дискриминировало их. Исследователи добавили, что этот исторический пример из эпохи Римской империи может стать положительной моделью для современности.

Ранее в Помпеях нашли рисунки с изображениями гладиаторов.