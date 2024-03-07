Математики открыли «тайную геометрию» природных объектов

Ученые из Будапештского технологического университета выделили новую категорию геометрических фигур, часто присущих природным объектам. Об этом пишет Planet Today со ссылкой на архив препринтов arXiv.
Обычные геометрические фигуры отличаются четкими контурами и точками и описываются точными уравнения. Однако в природе есть такие объекты, которые не вписываются в правила. Дело в том, что они обычно обладают более нерегулярными структурами и изогнутыми поверхностями.
В новой работе математики исследовали подобные геометрические фигуры и разработали математические теории, способные отобразить все разнообразие и сложность подобных объектов.
Специалисты выделили новый класс форм, называемый «мягкими клетками». Они имеют изогнутые края и менее жесткие углы, чем другие объекты. Их можно описать как плитку с сглаженными краями. Такие природные геометрические фигуры могут образовывать целостные структуры и плавно деформироваться.
К вышеописанным формам относятся биологические клетки, раковины и, возможно, отдельные виды органических тканей.
Исследователи надеются, что результаты их работы могут быть использованы как в биологии, так и в инженерии для создания более прочных материалов.
Ранее ученые обнаружили новую форму кристалла, в которой электроны не могут передвигаться.
Анна Морозова