Масштабную магнитную аномалию нашли под озером в Новой Зеландии

Обычно вулканические породы отличаются положительными аномалиями, однако в случае с Роторуа — они отрицательные. По мнению исследователей, это возможно происходит из-за низкой магнитной восприимчивости. Дело в том, что вулканические породы обычно содержат высокомагнитный минерал магнетит, в данном случае гидротермальные флюиды могли превратить его в пирит, который практически не имеет магнитного сигнала.