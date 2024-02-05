Масштабную магнитную аномалию нашли под озером в Новой Зеландии

Ученые из Новозеландского Королевского научно-исследовательского института представили детализированную карту кратерного озера Роторуа, расположенного в Новой Зеландии. На нее исследователи нанесли кратеры, русло исчезнувшей древней реки и крупную магнитную аномалию в южной части озера. Об этом пишет Live Science.
Ученые изучили местность с помощью многолучевого эхолота и провели масштабную съемку, в ходе которой охватили 68% дна озера — 55 кв.км.
Озеро Роторуа расположено на острове Северный в Новой Зеландии и считается одной из главных местных достопримечательностей. Оно находится на месте кальдеры, входящей в вулканическую зону Таупо. Территория вокруг него отличается гидротермальной активностью, в связи с чем в озере содержится большое количество серы, которая придает воде «волшебный зелено-голубой» оттенок.
Благодаря новой карте ученые смогли не только более детально изучить дно озера, но еще и обнаружили скрытую гидротермальную систему.
Обычно вулканические породы отличаются положительными аномалиями, однако в случае с Роторуа — они отрицательные. По мнению исследователей, это возможно происходит из-за низкой магнитной восприимчивости. Дело в том, что вулканические породы обычно содержат высокомагнитный минерал магнетит, в данном случае гидротермальные флюиды могли превратить его в пирит, который практически не имеет магнитного сигнала.
Ранее ученые также заявили об обнаружении аномалии в недрах Земли. По словам исследователей, наша планета может отчасти состоять из инопланетной массы, что связано со столкновением Земли с протопланетой Тейя, произошедшим 4,5 млрд лет назад.