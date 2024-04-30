«Маша-растеряша»: психологи объяснили, как перестать терять вещи

Взрослым людям бывает сложно сконцентрироваться на задачах и выполнить обычные рутинные действия, такие как, например, выключить свет перед уходом из квартиры, перекрыть воду, взять ключи или вспомнить, куда они положили мобильный телефон.
По мнению авторов книги «Психология памяти», забывание — естественный для человека процесс. При этом память больше похожа на страницу в «Википедии», которую можно редактировать и вносить изменения, чем на записывающее устройство.
Психологи объяснили, что лучше всего люди запоминают ту информацию, которая пригодится в будущем для решения проблем. Например, человек может забыть бутылку воды дома, но на необитаемом острове за неимением доступа к большому количеству жидкости расположение ее источников сохранится в памяти, так как надо выживать.
По мнению авторов, в свою жизнь можно внести несколько изменений. Например, чтобы не забыть забрать ребенка из автокресла в машине, можно класть сумку с вещами не на пассажирское кресло спереди, а на заднее сиденье.
Некоторые тактики запоминания позволяют не только натренировать память, но и сделать уровень знаний выше. Например, в коллективе появился новый сотрудник Олег. Чтобы не забыть, как его зовут, нужно первое время постоянно обращаться к нему по имени, даже если поначалу это требует умственных усилий.
Помимо прочего, полезны зрительные и слуховые техники. Когда у человека в голове возникают ассоциации с определенными предметами, становится легче их запомнить, сохранить в памяти их образы и порядок. Чем ярче будет ассоциация, тем легче будет запомнить информацию.
«Любой, кто учился, знает, что необходима регулярная практика. Но чтобы стать экспертом в какой-либо области, люди должны использовать осознанную практику. Осознанная практика предполагает целенаправленное внимание, в то время как при обычной происходит простое повторение», — пояснили авторы книги.
Ранее психолог рассказала, как улучшить память.
Анна Морозова