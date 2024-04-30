«Маша-растеряша»: психологи объяснили, как перестать терять вещи

Психологи объяснили, что лучше всего люди запоминают ту информацию, которая пригодится в будущем для решения проблем. Например, человек может забыть бутылку воды дома, но на необитаемом острове за неимением доступа к большому количеству жидкости расположение ее источников сохранится в памяти, так как надо выживать.