Психолог рассказала о способах улучшить память

«Кратковременная память длится 15−30 секунд и требует произвольного контроля. Разминку можно ввести в повседневный график. Осмотритесь вокруг и выберите любой предмет, желательно с наибольшим количеством деталей и цветов. Это может быть как элемент одежды сидящего напротив человека, так и книга с интересной обложкой. Изучите вещь в течение 30 секунд. Затем переведите взгляд в сторону и попробуйте описать его во всех подробностях. Также обращайте внимание на детали, которые встречаются по пути. В свободную минуту попробуйте мысленно воспроизвести маршрут. Такое упражнение тренирует концентрацию и память», — сказала эксперт.