Психолог рассказала о способах улучшить память

Держать интеллект в форме не сложно, достаточно периодически выполнять умственные упражнения и задачки, не требующие особых усилий, указала специалист.
Так, одно из упражнений — описание по памяти какого-либо предмета.
«Кратковременная память длится 15−30 секунд и требует произвольного контроля. Разминку можно ввести в повседневный график. Осмотритесь вокруг и выберите любой предмет, желательно с наибольшим количеством деталей и цветов. Это может быть как элемент одежды сидящего напротив человека, так и книга с интересной обложкой. Изучите вещь в течение 30 секунд. Затем переведите взгляд в сторону и попробуйте описать его во всех подробностях. Также обращайте внимание на детали, которые встречаются по пути. В свободную минуту попробуйте мысленно воспроизвести маршрут. Такое упражнение тренирует концентрацию и память», — сказала эксперт.
Полезно и чтение, отметила Кондрашина. Помимо расширения кругозора оно способствует быстрой адаптации в стрессовых ситуациях и их эффективному разрешению, подчеркнула она.
«Замечали ли вы, как быстро скачут мысли при чтении? Страница прочитана — суть осталась непонятной или вовсе утерянной. Книга становится платформой для тренировки концентрации. Полное вовлечение и погружение в текст улучшает внимание. После каждых одной-двух прочитанных страниц, выделяйте тезисы или делайте чекап, кратко пересказывая полученную информацию», — рекомендовала психолог.
Положительно на мозг влияют игры. По словам собеседницы издания, ученые выяснили, что даже популярная игра «Тетрис» повышает эффективность работы головного мозга: улучшается его физическое состояние и увеличивается емкость памяти. Помимо этого игра прокачивает пространственные навыки.
«Поиск отличий, кроссворды, судоку, игры с сортировкой предметов, составление слов, интеллектуальные тесты — ежедневное прохождение нескольких уровней активизирует работу мозга», — добавила Кондрашина.
«Когнитивные способности напрямую зависят от физической активности. Регулярные занятия спортом помогают улучшить внимание, скорость обработки информации, а также расширяют объем памяти. Ежедневный рацион питания должен быть разнообразным, то есть включать в себя рыбу, мясо, овощи и фрукты. Акцент нужно делать на те продукты, которые содержат большее количество полезных веществ, антиоксидантов и витаминов. Такое сбалансированное питание бодрит мозг и заставляет его работать эффективнее», — сообщила она.
Важно контролировать свое ментальное здоровье, вовремя отдыхать и правильно расслабляться. Хронический стресс уничтожает клетки, что приводит к ухудшению памяти, заключила Кондрашина.
13 марта профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина рассказала, что для здоровой работы мозга и хорошей памяти употребление в пищу красного мяса нужно сократить, но исключать его из диеты полностью нельзя из-за витаминов и минералов.