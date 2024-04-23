Мальчик по кусочкам собрал купюру номиналом десять тысяч иен

В Японии мальчик Томо завершил одну из самых сложных для него головоломок. Он смог собрать купюру номиналом в десять тысяч иен (65 долларов), которая была разорвана на тысячи кусочков. Об этом пишет Oddity Central.
Очевидно, отец мальчика случайно измельчил в шредере конверт, забыв, что несколько месяцев назад положил туда денежную купюру. Осознав свою ошибку, он решил использовать ее как сложный пазл для своего сына.
Домой мужчина принес целую корзину для мусора из измельчителя и сказал сыну, что если он соберет купюру и сможет обменять ее на целую, то она достанется ему. Это была сложная головоломка для любителя пазлов, но он согласился.
Томо начал решать загадку в феврале 2024 года. Сначала он отделил кусочки купюры от остальной бумаги, и это было сложнее, чем кажется. Дело в том, что некоторые области банкноты имели более светлый оттенок, из-за чего их можно было принять за части каких-либо документов с работы отца.
Чтобы было больше возможностей решить головоломку, Томо взял целую купюру номиналом десять тысяч иен и положил ее под лист прозрачного пластика в качестве образца. Каждый раз, когда мальчик узнавал кусочек «пазла», он клал ее поверх неиспорченной банкноты.
21 марта Томо опубликовал в Сети снимок частично восстановленной банкноты, заявив, что это лучшее, что он мог сделать. Она была не идеальной, на более светлых краях банкноты не хватало кусочков, а остальная часть была не намного в лучшем состоянии. Однако мальчик рассчитывал на то, что Банк Японии придерживается специфической политики, когда дело доходит до денежного обмена.
Если от банкноты осталось ⅔, ее можно обменять на купюру такого же номинала. Если оставшаяся площадь составляет от ⅖ до ⅔ — на половину ее стоимости, а если в купюре меньше ⅖ — обменять ее нельзя.
Томо отнес купюру в Банк Японии, где после долгой проверки ему выдали новую купюру номиналом десять тысяч иен в обмен на «пазл». «Я хотел бы поблагодарить сотрудников Банка Японии за то, что они позволили мне обменять даже такую банкноту!», — написал мальчик на странице в своей социальной сети.
Ранее в Шотландии решили не менее сложную головоломку. Там специалисты восстановили римское обмундирование возрастом 1800 лет из более чем 100 деталей.
Анна Морозова