Мальчик по кусочкам собрал купюру номиналом десять тысяч иен

21 марта Томо опубликовал в Сети снимок частично восстановленной банкноты, заявив, что это лучшее, что он мог сделать. Она была не идеальной, на более светлых краях банкноты не хватало кусочков, а остальная часть была не намного в лучшем состоянии. Однако мальчик рассчитывал на то, что Банк Японии придерживается специфической политики, когда дело доходит до денежного обмена.