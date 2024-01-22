В Шотландии восстановили римское обмундирование возрастом 1800 лет

Источник: Duncan McGlynn/National Museums Scotland

Ученые из Национального музея Шотландии смогли восстановить латунный нарукавник римского солдата, возраст которого составляет около 1800 лет. Изделие было воссоздано из более чем 100 фрагментов, найденных в Тримонтиуме — римском фортовом комплексе в Шотландии. Об этом сообщает Guardian.

По данным специалистов, нарукавник был создан во втором веке. На нем можно увидеть многочисленные латунные полоски, перекрывающие друг друга, как «чешуя броненосца». Как подчеркнули исследователи, это один из трех наиболее известных образцов нарукавника того времени во всей Римской империи, причем из всех образцов этот лучше всех сохранился до наших дней.

«Это просто потрясающе. Вы можете увидеть обмундирование, которое было у конкретного воина. На тот момент, когда солдат носил нарукавник, изделие выглядело более эффектно и обладало золотистым сиянием», — отметил доктор Фрейзер Хантер, главный куратор отдела римской археологии Национального музея Шотландии.

Нарукавник был обнаружен антикваром Джеймсом Керлом еще в 1906 году. Он нашел фрагмент обмундирования на месте форта Тримонтиум в Ньюстеде. Сначала мужчина подумал, что это изделие предназначалось для защиты груди и плеч, однако в 1990-х годах специалисты идентифицировали его как нарукавник. Впрочем, собрать артефакт воедино из многочисленных частей удалось только сейчас, спустя более чем 100 лет.

Реставратор Бетан Брайан призналась, что работы по восстановлению заняли целых три недели. По словам эксперта, «эта головоломка» стала «чрезвычайным испытанием», но была выполнена «с трудом и любовью».

«Когда вы смотрите на одни и те же вещи в течение трех недель, это сказывается на состоянии ваших глаз и мозга. И все же каждая деталь нашла свое место», — отметила Брайан.

Теперь этот старинный артефакт станет одним из экспонатов выставки Британского музея, посвященной жизни в римской армии.

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