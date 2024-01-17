Люди пришли в ужас, узнав, как мухи поедают пищу
Есть еду, на которую село насекомое, может быть опасно.
Есть еду, на которую село насекомое, может быть опасно.
Один из пользователей Сети рассказал, как на самом деле питаются мухи, и поверг людей в шок. Многие назвали эту правду «чересчур» отвратительной и задумались, действует ли тут «правило пяти секунд», согласно которому продукт, который упал на пол, можно употребить, если поднять его за пять секунд. Об этом пишет The Daily Mail.
Поскольку у мух нет зубов, они не могут откусывать кусочки от пищи. Поэтому у них вырабатывается слюна со смесью пищеварительных ферментов, которую они при помощи хоботка выплевывают на еду. Далее получившейся «химический суп» насекомые всасывают губчатыми ротовыми частями.
Такая правда вызвала у многих людей отвращение, но нашелся пользователь с серьезным вопросом: действует ли тут «правило пяти секунд»?
Большой риск исходит от лапок мухи, так как насекомое на них может переносить сотню различных бактерий и вирусов. Поэтому по мнению многих пользователей, все же следует отрезать от продукта кусочек, на который село насекомое, и не переживать, что пища может быть заражена.
Однако некоторые ученые говорят, что «правило пяти секунд» применимо в том случае, если муха посидела на пище меньше обозначенного времени, то есть патогены еще не успели перебраться с лапок на еду. Специалисты подчеркивают, что несмотря то, что насекомое переносит вирусы и бактерии, однократное его приземление на пищу вряд ли вызовет цепную реакцию в организме человека, которая могла бы привести к заболеванию.
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Анна Морозова