Люди пришли в ужас, узнав, как мухи поедают пищу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260169&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из пользователей Сети рассказал, как на самом деле питаются мухи, и поверг людей в шок. Многие назвали эту правду «чересчур» отвратительной и задумались, действует ли тут «правило пяти секунд», согласно которому продукт, который упал на пол, можно употребить, если поднять его за пять секунд. Об этом пишет The Daily Mail.

Поскольку у мух нет зубов, они не могут откусывать кусочки от пищи. Поэтому у них вырабатывается слюна со смесью пищеварительных ферментов, которую они при помощи хоботка выплевывают на еду. Далее получившейся «химический суп» насекомые всасывают губчатыми ротовыми частями.

Такая правда вызвала у многих людей отвращение, но нашелся пользователь с серьезным вопросом: действует ли тут «правило пяти секунд»?

Большой риск исходит от лапок мухи, так как насекомое на них может переносить сотню различных бактерий и вирусов. Поэтому по мнению многих пользователей, все же следует отрезать от продукта кусочек, на который село насекомое, и не переживать, что пища может быть заражена.

Однако некоторые ученые говорят, что «правило пяти секунд» применимо в том случае, если муха посидела на пище меньше обозначенного времени, то есть патогены еще не успели перебраться с лапок на еду. Специалисты подчеркивают, что несмотря то, что насекомое переносит вирусы и бактерии, однократное его приземление на пищу вряд ли вызовет цепную реакцию в организме человека, которая могла бы привести к заболеванию.

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Анна Морозова