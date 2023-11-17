Эксперт рассказала, как избежать плесени на продуктах

Многие люди сталкиваются с заплесневелыми продуктами у себя на кухне. Кто-то сразу выбрасывает такую пищу, а кто-то пытается срезать кусочек с налетом и оставить на полке холодильника. Но так ли это безопасно?

Какими бы безобидными ни казались точки плесени, она может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже привести к повреждению почек или злокачественному образованию. Конечно, не весь грибок настолько опасен, а некоторый невозможно определить визуально.

По словам Элизабетты Ламбертини, старшего научного сотрудника Глобального альянса за улучшенное питание, плесень чаще всего возникает в теплых местах с большой влажностью и большим количеством питательных веществ. Грибок размножается путем выпускания облака микроскопических спор, которые распространяются при помощи ветра или воды. Поэтому единственное место, где он не может появиться, — это герметичные упаковки или законсервированные продукты.

Также большую роль играет температура хранения. Например, заморозка продуктов может продлить срок их хранения. Необходимо следить за тем, чтобы температура в холодильнике не превышала 3 градусов Цельсия. Также нужно следить за тем, чтобы на полках все стояло не очень близко друг к другу: достаточный поток воздуха удаляет лишнюю влагу и предотвращает рост грибка.

Лук необходимо хранить в холодильнике в сетчатых пакетах, которые обеспечивают достаточную вентиляцию. Все фрукты и ягоды лучше мыть только перед употреблением, чтобы избежать лишней влаги, из-за которой появляется плесень.

По возможности следует накрывать продукты и проводить ревизию холодильника, чтобы выявить уже негодные.

При появлении грибка на твердых продуктах, например, моркови или сыре, можно срезать его. Но если заплесневела рыба, мясо, йогурт или джем, — лучше сразу выбросить. Заморозка или приготовление такой пищи только убьет микроорганизмы, но токсины останутся.

Если все же случайно вы съели кусочек продукта с плесенью, то не стоит паниковать: скорее всего, он не токсичен, в противном случае его небольшое количество не навредит организму.

Тем не менее, специалисты советуют следить за такими симптомами, как тошнота, диарея и одышка. Тем, у кого ослаблен иммунитет, эксперты советуют обратиться к врачу по поводу любого возможного употребления или вдыхания плесени. Также нужно взять с собой образец возбудителя для более тщательного изучения.

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Анна Морозова