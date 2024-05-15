Люди положительно относятся к идее мести

Считается, что месть неприемлема для порядочного человека. Однако многие люди любят истории, в которых жертва эффективно мстит своему обидчику. В связи с этим появляется вопрос: действительно ли люди так осуждают действия, совершенные из побуждения наказать врага? Разобраться решили психологи из Польши и Германии. Их исследование опубликовано в журнале Social Psychological Bulletin.
Специалисты опросили 2039 человек, в числе которых были студенты из Польши и взрослые люди из США. Ученые разделили мстителей на две категории: тех, кто мстит ради удовольствия и кто это делает во имя справедливости.
В первом случае участники эксперимента называли мстителей аморальными. По мнению психологов, чувство удовольствия от желания навредить своему обидчику может сигнализировать о том, что первоначальной мотивацией было не преподать урок, а почувствовать себя хорошо, сбросить негативные эмоции.
Когда воображаемыми участниками мести были сами добровольцы, они воспринимали себя менее моральными и компетентными, чем те, кто играл роль наблюдателей.
Также психологи отметили, что, когда участники опроса оценивали гипотетические ситуации, в которых мстители демонстрировали удовлетворение своим поступком, они описывали их как уверенных и эффективных людей с повышенной компетентностью по сравнению с теми людьми, которые чувствовали себя плохо из-за мести обидчикам, или теми, кто вовсе отказался от враждебных действий.
Помимо прочего, специалисты отметили, что положительное восприятие мести не влияло на вероятность ее совершения. Участники сообщили, что они не хотели бы вредить своему обидчику. Оказалось, что и страх быть осужденным другими не повлиял на вероятность того, будут они мстить или нет.
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Анна Морозова