Люди положительно относятся к идее мести

Также психологи отметили, что, когда участники опроса оценивали гипотетические ситуации, в которых мстители демонстрировали удовлетворение своим поступком, они описывали их как уверенных и эффективных людей с повышенной компетентностью по сравнению с теми людьми, которые чувствовали себя плохо из-за мести обидчикам, или теми, кто вовсе отказался от враждебных действий.