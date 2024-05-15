Эксперты назвали ключевые качества токсичных людей

Решение общаться с токсичными родственниками или нет лежит на вас, подчеркивает психолог, основатель сервиса подбора психологов Alisahelp.ru Алиса Курамшина. «Если вы чувствуете дискомфорт после встречи с ними, то, может быть, стоит задуматься о том, нужно ли вам это общение. Финансовая независимость также играет важную роль в уменьшении эмоциональных проблем, включая трудности с внуками. Бабушки и дедушки не обязаны заботиться о детях, а няню можно найти в агентстве, чтобы избежать нервных срывов», — призывает эксперт.