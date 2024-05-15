Эксперты назвали ключевые качества токсичных людей

«Когда замуж?», «Когда ты устроишься на работу?», «Тебе нужно немного похудеть». Подобные вопросы и замечания приходилось слышать едва ли не каждому из нас. Как выходить из неприятных диалогов и спасаться от токсичных людей, рассказали эксперты.
Психолог Татьяна Василькова в разговоре со sportmaster.ru подчеркнула, что такие личности плохо влияют на окружающих — родственников, друзей, коллег и даже тех, кто столкнулся с ними ненадолго (например, кассиров). Она также отметила, что токсичных людей отличает настойчивость, обычно они:
- находят негативные стороны в любом человеке или ситуации;
- обесценивают достижения окружающих и поучают;
- считают себя исключительными;
- не извиняются, даже если понимают, что сделали кому-то больно;
- стараются вызвать у собеседника чувства вины и неловкости (иногда используют для этого излишнюю опеку);
- имеют мало друзей и крепко держатся за окружение, чтобы не лишиться объектов издевательств.
По словам психолога, причина такого поведения заключается в укоренившейся психологической травме.
При общении с ними Татьяна Василькова рекомендует практиковать осознанность, чтобы не выходить из себя. Также эксперт советует использовать ряд специальных тактик.
Правило подобия
Подобное притягивает подобное. «Подумайте, присущи ли вам черты токсичного человека: возможно, вы часто поучаете, не признаете ошибок или жалуетесь на бесконечные проблемы? Постарайтесь проанализировать собственное мышление и скорректировать поведение», — предлагает психолог.
Эмпатия
Татьяна Василькова подчеркивает, что уметь понять чувства другого человека и поддержать, не оскорбляя, — это большое искусство, которому важно учиться. Необходимо осознавать, какие причины вынуждают собеседника проявлять агрессию и негатив.
Акцент на хорошем
Если воспринимать кого-то токсичным, злобным, вредным и ленивым, он будет поддерживать этот имидж, полагает психолог. При этом иногда достаточно заметить положительные черты собеседника, чтобы он начал вести себя более дружелюбно. Но важно быть искренним.
Ким Оксим, корейский коуч по здоровой культуре общения и лидерству, призывает доверять своим чувствам и мыслям и вовремя их выражать вместо того, чтобы стараться всегда быть хорошими в глазах окружающих. Она подчеркивает, что некоторые родственники, коллеги и просто знакомые могут оказаться слишком многословны и не понимать границ между тем, что можно и нельзя говорить.
Есть несколько способов выйти из неприятного диалога:
- Уйти в буквальном смысле слова. Можно просто прервать разговор, сказав, что нужно срочно позвонить или отойти в туалет.
- Сменить направление беседы. Можно перевести тему разговора. Коуч предлагает использовать, например, такие слова: «Мне неудобно говорить об этом, так что давайте обсудим что-нибудь другое».
Если же собеседник, несмотря на это, продолжает разговор, стоит твердо, без эмоций, сказать: «Мне неприятно. Я лучше уйду». Затем можно спокойно удалиться, тем самым защитив себя от ненужных негативных эмоций, рассказывает Ким Оксим в книге «Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины».
Решение общаться с токсичными родственниками или нет лежит на вас, подчеркивает психолог, основатель сервиса подбора психологов Alisahelp.ru Алиса Курамшина. «Если вы чувствуете дискомфорт после встречи с ними, то, может быть, стоит задуматься о том, нужно ли вам это общение. Финансовая независимость также играет важную роль в уменьшении эмоциональных проблем, включая трудности с внуками. Бабушки и дедушки не обязаны заботиться о детях, а няню можно найти в агентстве, чтобы избежать нервных срывов», — призывает эксперт.
«Если вы уверены в своих действиях и решениях, то никакие примеры или слова других людей не должны влиять на вас. Важно ориентироваться на свои личные границы и не давать другим влиять на ваше самочувствие», — подчеркнула Алиса Курамшина.
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Айгуль Сабитова