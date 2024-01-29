Люди больше доверяют роботам со схожим диалектом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260311&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники Потсдамского университета задались вопросом, что выделяет одних роботов, тесно взаимодействующих с людьми, от других. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Robotics and AI, они пришли к выводу, что роль играет диалект (акцент). Социальные роботы со схожими разговорными особенностями кажутся людям более надежными.

Чтобы проверить влияние диалекта, ученые опросили онлайн 120 человек, живущих в Берлине или Бранденбурге. Они попросили участников посмотреть видеоролики, в которых робот, использующий мужской человеческий голос, говорил либо на стандартном немецком языке, либо на берлинском диалекте. Второй иногда используется средствами массовой информации для создания неформального, дружелюбного впечатления.

Ученые попросили добровольцев оценить «надежность» и «компетентность» робота, а также заполнить демографическую анкету, указав возраст, пол, как долго они жили в Берлине, насколько хорошо они говорили на берлинском диалекте и как часто они его использовали. В ходе опроса автоматически фиксировался тип устройства, которое участники использовали для просмотра видео: телефон, планшет или компьютер. В большинстве своем респонденты предпочли робота, говорящего на стандартном немецком языке.

Добровольцы, которые для просмотра видео использовали телефон или планшет, а не компьютер, склонны выбирать берлинский диалект. Ученые отметили, что разговорная речь или понимание диалекта может быть частью внутригрупповой идентичности, позволяющей роботам и ИИ быстрее проникнуться в доверие людей.

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Олеся Маевская