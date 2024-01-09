Лунная миссия модуля Peregrine с прахом создателя Star Trek провалилась

Модуль Peregrine компании United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) не сможет выполнить свою миссию и совершить мягкую посадку на Луне из-за неполадок с двигателем.

Аппарат был запущен 8 января, его вывела на орбиту ракета-носитель Vulcan Centaur. Предполагалось, что модуль совершит посадку на Луне 23 февраля. Однако спустя несколько часов после пуска разработчик аппарата Astrobotic заявила о нештатной ситуации с ним после отделения от ракеты-носителя. Сначала двигатели заработали в штатном режиме, но потом «произошла аномалия, которая не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце», сообщила компания.

Причиной разработчик назвал сбой в двигательной установке Peregrine. Из-за того что модуль не занял необходимое положение к Солнцу, его солнечные батареи не могут зарядиться.

Инженеры миссии восстановили контроль, и батареи полностью зарядилась, однако неисправная двигательная установка теряет топливо, вынуждая Astrobotic рассматривать «альтернативные профили миссии», предполагая, что посадка на Луну больше невозможна.

Astrobotic в 5:16 мск в соцсети X объявила, что из-за утечки топлива аппарат сможет удерживать надлежащее положение к Солнцу еще около 40 часов. Но сбой вынуждает системы работать на гораздо более высоких мощностях, чем предполагалось, чтобы предотвратить падение.

«На данный момент цель состоит в том, чтобы подвести Peregrine так близко к лунной дистанции, как это возможно, прежде чем он потеряет способность удерживать стабильное положение с ориентацией на Солнце и вследствие этого потеряет энергию», — говорится в публикации.

Peregrine в числе прочего несет прах создателя оригинального сериала Star Trek («Звездный путь») Джина Родденберри, его жены Маджел Барретт, сыгравшей медсестру Чапел, и еще трех актеров сериала: ДеФореста Келли (играл врача Леонарда Маккоя), Нишель Николс (Нийота Ухура) и Джеймса Духана (Скотти). В одной из капсул на ракете также содержатся образцы волос трех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди.

Если бы миссия ULA оказалась успешной, это было бы первое приземление модуля частной компании на Луну, а также первый полет на поверхность Луны в рамках лунной программы NASA Artemis, отмечает Reuters.