Эксперты НАСА обеспокоились угрозой уничтожения ресурсов Луны «бездумной эксплуатацией»

Ресурсы Луны могут быть «уничтожены бездумной эксплуатацией», предупреждает НАСА. Астрономы говорят, что запуск десятков лунных зондов может поставить под угрозу исследования и ценные ресурсы, такие как морской лед в кратерах.

Наука и бизнес приближаются к астрономическому столкновению — из-за будущего исследования Луны и эксплуатации ее ресурсов, пишет The Observer. Небесная стычка грозит разразиться из-за планов компаний запустить десятки зондов для изучения лунного ландшафта в течение следующих нескольких лет.

Цель этой внеземной армады, в значительной степени финансируемой за счет инициативы НАСА по коммерческому обслуживанию лунной полезной нагрузки (CLPS) стоимостью 2,6 миллиарда долларов, — исследовать Луну, чтобы можно было добывать полезные ископаемые, воду и другие ресурсы для строительства там постоянных обитаемых баз. Позже они послужат плацдармом для пилотируемых полетов на Марс.

Но астрономы предупреждают, что безудержная погоня за освоением Луны может нанести непоправимый ущерб ценным научным объектам.

Исследования гравитационных волн, наблюдения за черными дырами, исследования по выявлению жизни на крошечных планетах, вращающихся вокруг далеких звезд, и другие исследования могут оказаться под угрозой, говорят они.

«Проблема стала неотложной», — бьет тревогу Мартин Элвис из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института в интервью The Observer. «Нам нужно действовать сейчас, потому что решения, принятые сегодня, зададут тон нашему будущему поведению на Луне».

Эту точку зрения поддержал профессор астронома Ричард Грин из Университета Аризоны. «Мы не пытаемся блокировать строительство лунных баз. Однако там есть лишь несколько многообещающих объектов, и некоторые из них невероятно ценны с научной точки зрения. Нам нужно быть очень, очень осторожными там, где мы строим наши шахты и базы».

Позже в этом месяце рабочая группа, недавно созданная Международным астрономическим союзом и возглавляемая Грином, встретится с официальными лицами ООН, чтобы начать переговоры, которые, как мы надеемся, приведут к укреплению законодательства по защите межпланетных ресурсов.

Недавно журнал Science предупредил, что Договор по космосу 1967 года запрещает странам предъявлять территориальные претензии на небесные тела, но ничего не говорит о космической добыче и эксплуатации ресурсов.

Профессор Грин обозначил проблемы, стоящие перед учеными: «Было обнаружено, что несколько глубоких лунных кратеров были окутаны тенью с тех пор, как Луна сформировалась миллиарды лет назад. Солнечный свет никогда не достигал их дна, и поэтому они невероятно холодные — вероятно, всего на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля. И это делает их очень ценными с научной точки зрения».

Кратеры, подобные этим, идеально подошли бы для размещения деликатных научных приборов — например, инфракрасных телескопов, которые необходимо постоянно охлаждать, — и есть планы построить такую обсерваторию, которая была бы достаточно мощной, чтобы наблюдать за далекими, тусклыми звездами, вокруг которых могут вращаться небольшие скалистые планеты.

«Это идеальные места для поиска жизни, но они лежат за пределами возможностей современных обсерваторий», — отмечает профессор Грин.

Кроме того, считается, что эти неосвещенные кратеры могут содержать воду в виде сверххолодного льда, который не испарялся, как это происходило в других местах на Луне в период ее ранней истории. Эти лишенные солнца ледяные моря могли бы раскрыть ценную информацию об истории поступления воды, возможно, через кометы, на Луну — и на близлежащую Землю, где она сыграла ключевую роль в появлении жизни.

Однако кратеры, заполненные льдом, также были бы бесценны в глазах лунных колонизаторов и стали бы неотразимыми мишенями для компаний и астронавтов, основывающих колонии. «Вода будет невероятно важна для людей на Луне, но мы должны убедиться, что она берется из мест, которые с научной точки зрения не являются незаменимыми», — подчеркивает Мартин Элвис.

Радиоастрономы выделили еще одно ключевое место. Оно находится на обратной стороне Луны, которая защищена от хаотического радиоизлучения, исходящего с Земли.

Это было бы идеальным местом для установки гигантского телескопа, который мог бы обнаруживать — без помех — сверхнизкие радиоволны, исходящие из ранней Вселенной, и которые предоставили бы важнейшую информацию о формировании первых галактик.

Однако НАСА и другие космические агентства планируют облететь Луну со спутниками для управления роботами-луноходами и другими устройствами на лунной поверхности. Утечка радиосигналов с них может снизить чувствительность предлагаемого радиотелескопа дальней стороны, пишет The Observer.

В настоящее время строительство лунных баз и шахт по-прежнему является отдаленной целью для космических инженеров. Поиск ресурсов только начинается, хотя вскоре это попадет в заголовки газет. Помимо «Перегрина», в этом году запланирован запуск многих других лунных зондов, поскольку программа CLPS НАСА начинается всерьез. Многие из них, такие как Peregrine, будут построены и запущены частными компаниями и будут включать Viper, робот-луноход, который будет обследовать южный полюс Луны; Lunar Trailblazer, который будет обследовать ее поверхность в поисках воды; и Artemis II, который, как планируется, отправит экипаж из четырех человек на лунную орбиту позже в этом году.

Таким образом, будут выявлены участки ресурсов, которые будут иметь решающее значение для строительства и управления колониями. Многие ранние миссии роботов потерпят неудачу, и путь к освоению Луны будет усеян неудачами. Тем не менее, индустриализация Луны сейчас кажется реальной перспективой. Это поможет науке, снизив затраты на запуск, но, подчеркивают астрономы, не должно повлечь за собой безрассудного уничтожения объектов, которые уникальны для Луны и бесценны для науки.

«Проблема в том, что внесение изменений в договоры ООН занимает много времени, поэтому мы должны действовать сейчас, если хотим иметь надежду на то, что у нас есть международные соглашения по защите уникальных научных особенностей Луны и гарантию того, что они не будут уничтожены в результате бездумной эксплуатации», — заключает профессор Грин.

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