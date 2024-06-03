Ливии вернут украденный артефакт возрастом 2200 лет

В публикации итальянского ученого за 1950 год было сказано, что скульптура «вероятно, была утеряна в 1941 году». В 1960 годах ее обнаружили и перевезли в город Люцерн, Швейцария. С 1966 по 1991 год статуя провела десятилетия в частной коллекции нью-йоркских коллекционеров Лоуренса и Барбары Флейшман, а после была подарена художественному музею Кливленда.