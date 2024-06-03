Ливии вернут украденный артефакт возрастом 2200 лет

Статуя, изображающая бородатого мужчину, шагающего вперед, была изготовлена из черного базальта (твердой вулканической породы) более 2000 лет назад во времена династии Птолемеев. Ее обнаружила группа ученых в 1937—1938 годах во время раскопок дворца с колоннами в Киренаике — области, которая сейчас является частью восточной Ливии.
На днях художественный музей Кливленда, в котором артефакт хранился с 1991 года, объявил о добровольном решении вернуть его на родину.
Дело в том, что время британской оккупации во Вторую мировую войну Ливия была значительно разграблена, исключением не стал и музей Птолемаиды, где прежде хранился артефакт.
В публикации итальянского ученого за 1950 год было сказано, что скульптура «вероятно, была утеряна в 1941 году». В 1960 годах ее обнаружили и перевезли в город Люцерн, Швейцария. С 1966 по 1991 год статуя провела десятилетия в частной коллекции нью-йоркских коллекционеров Лоуренса и Барбары Флейшман, а после была подарена художественному музею Кливленда.
После заявления о добровольном возвращении артефакта на родину, Мохамед Фарадж Мохамед, глава Департамента древностей Ливии, заявил в пресс-релизе, что они высоко ценят готовность художественного музея Кливленда передать важную часть наследия на ее историческую родину.
Ранее Италия с помощью искусственного интеллекта вернула украденные артефакты на сумму $80 миллионов.
Кристина Корчанова