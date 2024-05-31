Как Италия вернула украденные артефакты на $80 миллионов

По словам генерала Франческо Гаргаро, командующего карабинерами по охране культурного наследия, изъятие и возвращение украденных артефактов зачастую осложняется тем, что власти часто не имеют понятия, что конкретно они ищут. Дело в том, что, когда «украденные» артефакты извлекаются из тайных захоронений, они никогда не заносятся в каталог. Это означает, что, помимо самих предметов, «крадут» их исторический контекст, что лишает археологов ценной информации.