Как Италия вернула украденные артефакты на $80 миллионов

Артефакты, украденные из итальянских регионов (Лацио, Кампания, Апулия, Калабрия и Сицилия) хранились все это время в музеях Нью-Йорка и Нью-Джерси. Прокурор Манхэттена и полковник Мэттью Богданоса вместе со своей командой изъяли большую часть культурных памятников и вернули их на историческую родину.
28 мая в офисах Центрального института реставрации, расположенного в здании бывшей женской тюрьмы в центре Рима, было выставлено около 600 похищенных произведений искусства. Среди них были бронзовые статуи в натуральную величину, римские монеты, масляные и мозаичные картины и другие артефакты, относящиеся к IX в. до н.э. — II веку н.э. Примерная оценочная стоимость этих работ составляет 80 миллионов долларов (~ 7 234 000 000 рублей). Полковник Мэттью Богданоса отмечает, что это — лишь малая часть украденных артефактов, спрятанных в американских музеях.
По словам генерала Франческо Гаргаро, командующего карабинерами по охране культурного наследия, изъятие и возвращение украденных артефактов зачастую осложняется тем, что власти часто не имеют понятия, что конкретно они ищут. Дело в том, что, когда «украденные» артефакты извлекаются из тайных захоронений, они никогда не заносятся в каталог. Это означает, что, помимо самих предметов, «крадут» их исторический контекст, что лишает археологов ценной информации.
По словам Гаргаро, большинство предметов, недавно возвращенных в Италию, были извлечены во время тайных раскопок или украдены из церквей, музеев и коллекций частных лиц. Например, среди возвращенных артефактов была бронзовая статуя из Умбрии, изображающая воина. Ее украли из итальянского музея в 1962 году и обнаружили лишь недавно в одном известном американском музее.
Возвращение в Италию культурных ценностей является еще одним значительным достижением. Они представляют собой высокое выражение нашей истории, нашей культуры и нашей национальной самобытности.
Сегодня поиски артефактов значительно продвинулись. Итальянское подразделение карабинеров по охране культурного наследия использует ИИ для поиска украденных культурных ценностей в рамках новой программы под названием «Система обнаружения украденных произведений искусства» (SWOADS), что ищет украденные предметы путем сканирования изображений в Интернете и социальных сетях. По словам Гаргаро, только в 2023 году во всем мире благодаря проекту искусственного интеллекта было найдено и конфисковано 105 474 произведения искусства стоимостью более 287 миллионов долларов (~ 26 млрд руб).
О том, что картину Караваджо, считавшуюся пропавшей, недавно чуть не продали за 1500 евро, а после выставили в музее Прадо, рассказали в этом материале.
Кристина Корчанова