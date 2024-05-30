Картину Караваджо, считавшуюся пропавшей, выставили в музее Прадо

Солана добавил, что произведение неизбежно вступает в диалог как с картинами с аналогичным сюжетом других авторов — Тициана и Мурильо, например — так и с «Головой Давида» самого Караваджо, которая тоже находится в собрании музея. Картины были написаны с разницей в 6−9 лет — сейчас они висят рядом, и можно сравнить, как менялась и развивалась манера художника.