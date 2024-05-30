Картину Караваджо, считавшуюся пропавшей, выставили в музее Прадо

Три года назад эксперты мадридского музея Прадо увидели в аукционном каталоге портрет, чьим автором был указан Хосе де Рибейра, испанский живописец 17 века. Сотрудники музея сразу забили тревогу и написали в Министерство культуры — под скромным ценником в полторы тысячи евро обнаружился шедевр Микеланджело Меризи да Караваджо, считавшийся давно утерянным.
Картину сняли с торгов и запретили ее вывоз за рубеж. После того, как портрет изучили и установили подлинность, его выкупил у владельцев неизвестный частный коллекционер. Официально больше подробностей не сообщалось, но испанские газеты, по словам The Guardian, пишут, что это британец, проживающий в Испании, и что за портрет он заплатил 36 млн евро.
Впрочем, сейчас портрет могут увидеть все: отреставрированный шедевр выставлен в музее Прадо до октября этого года, и оценить работу мастера способен любой, кто доберется до Мадрида.
Ecce Homo (в переводе с латыни «вот человек») — портрет, написанный разоренным и больным живописцем на излете лет почти 4 века назад. Картину купили и вывезли испанские дворяне (большая часть Италии тогда была под властью Испанской империи), а в 1823 году она попала в дом Переса де Кастро, чьи потомки и хранили портрет до недавнего времени.
На картине изображены три мужские фигуры: скорбящий Иисус Христос в терновом венце, суетливый Понтий Пилат на переднем плане и римский солдат, укрывающий Христа алым плащом.
Караваджо считают мастером «кьяроскуро» — резкого противопоставления света и тени — а также жизненных бытовых деталей, нехарактерных для картин его эпохи. Моделями для художника часто выступали бродяги и проститутки, под ногтями античных богов на полотнах видна грязь, а фрукты на натюрмортах вполне могут подгнить. Караваджо оказал влияние многих художников, среди которых Рубенс, Рембрандт, Веласкес.
Судьба самого художника даже драматичнее, чем у портрета — он вел разгульную жизнь на грани бедности, регулярно ссорился с заказчиками и всеми вокруг, а незадолго перед смертью сбежал из Рима, опасаясь казни за то, что смертельно ранил человека. Последние годы художник провел в Неаполе и на Сицилии.
До нас дошло всего 60 полотен Караваджо, и Прадо уже назвал свою находку «величайшим открытием в истории искусства». Хавьер Солана, президент музея, отметил, что новые картины художников такого уровня обнаруживаются крайне редко.
Солана добавил, что произведение неизбежно вступает в диалог как с картинами с аналогичным сюжетом других авторов — Тициана и Мурильо, например — так и с «Головой Давида» самого Караваджо, которая тоже находится в собрании музея. Картины были написаны с разницей в 6−9 лет — сейчас они висят рядом, и можно сравнить, как менялась и развивалась манера художника.
А если посещение Испании в ваши планы не входило, не расстраивайтесь: российские музеи в этом году тоже подготовили много интересного — подробно рассказывали в материале.
Георгий Мазуркевич