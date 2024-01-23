Культурные события 2024 года: что приготовили для нас музеи

К 260-летию Эрмитажа планируется более десяти выставочных проектов в региональных центрах. В центре «Эрмитаж-Урал» пройдет выставка работ Альбрехта Дюрера, а «Эрмитаж-Казань» покажет «Belle Époque. Европейское искусство рубежа XIX—XX вв.еков». В основном здании будет показано более двадцати временных выставок, одна из которых «Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись».
В июле 2024 года в рамках инициативы «День Омана» состоится выставка экспонатов из Национального музея Омана в Музее Московского Кремля. Заключенное партнерство культурных институций позволило обмениваться выставками и принимать реставраторов и научных сотрудников друг друга на стажировки.
Во второй половине года там пройдет выставка «Подруги. К юбилею Варвары Степановой». Цель выставки — показать не только работы к 130-летию со дня рождения Варвары Степановой, но и выставить картины других женщин-художниц, чьи судьбы пересекались в период 1920—1950-х годов, например, Александры Экстер, Любови Поповой, Лили Брик, Надежды Удальцовой и других.
В 2024 году Московский музей современного искусства отмечает своё 25-летие, а его основатель, скульптор и художник Зураб Церетели празднует 90-летний юбилей. В апреле в ММОМА на Петровке на трех этажах особняка откроется экспозиция, которая покажет итоги плодотворной многолетней работы мастера.
Во Владимиро-Суздальском музее откроется выставка «Русский феникс: Суздальская земля» в сотрудничестве с Музеем Московского Кремля. В 2024 году Суздаль празднует своё 1000-летие, поэтому внимание к этой исторической местности и богатой истории города как никогда велико.
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