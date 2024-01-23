Культурные события 2024 года: что приготовили для нас музеи

Источник: Нижегородский государственный художественный музей

2024 год богат на открытие выставочных пространств

Новый корпус Третьяковки на Кадашёвской набережной с проектом «Передвижники» о товариществе передвижных художественных выставок. Музейно-театральный квартал «Бахрушинский» с выставкой «Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу». Возвращение после ремонта Мультимедиа Арт Музея с выставкой «Эрик Булатов. Живу дальше. Лаборатория художника».

Источник: Архитектурное бюро «СПИЧ»

260 лет Эрмитажу

К 260-летию Эрмитажа планируется более десяти выставочных проектов в региональных центрах. В центре «Эрмитаж-Урал» пройдет выставка работ Альбрехта Дюрера, а «Эрмитаж-Казань» покажет «Belle Époque. Европейское искусство рубежа XIX—XX вв. еков». В основном здании будет показано более двадцати временных выставок, одна из которых «Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись».

Источник: Государственный Эрмитаж

Национальный музей Омана в Москве

В июле 2024 года в рамках инициативы «День Омана» состоится выставка экспонатов из Национального музея Омана в Музее Московского Кремля. Заключенное партнерство культурных институций позволило обмениваться выставками и принимать реставраторов и научных сотрудников друг друга на стажировки.

Источник: Dominic Dudley/Pacific Press via ZUMA Wire

В Русском музее пройдет четыре памятные экспозиции

Выставка «Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» в Корпусе Бенуа Первая монографическая выставка к 175-летию художника В. М. Васнецова Ретроспектива «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» Выставка «Он победил и время, и пространство…» к юбилею 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина

Источник: Wikipedia, А. Savin

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. еков Пушкинского музея

Во второй половине года там пройдет выставка «Подруги. К юбилею Варвары Степановой». Цель выставки — показать не только работы к 130-летию со дня рождения Варвары Степановой, но и выставить картины других женщин-художниц, чьи судьбы пересекались в период 1920—1950-х годов, например, Александры Экстер, Любови Поповой, Лили Брик, Надежды Удальцовой и других.

Источник: Александр Родченко / club.foto.ru

Юбилей Церетели и ММОМА

В 2024 году Московский музей современного искусства отмечает своё 25-летие, а его основатель, скульптор и художник Зураб Церетели празднует 90-летний юбилей. В апреле в ММОМА на Петровке на трех этажах особняка откроется экспозиция, которая покажет итоги плодотворной многолетней работы мастера.

Источник: «Московский комсомолец»

1000 лет Суздалю

Во Владимиро-Суздальском музее откроется выставка «Русский феникс: Суздальская земля» в сотрудничестве с Музеем Московского Кремля. В 2024 году Суздаль празднует своё 1000-летие, поэтому внимание к этой исторической местности и богатой истории города как никогда велико.

Источник: Москва 24 / Никита Симонов