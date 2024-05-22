Личную Библию Элвиса Пресли выставили на торги

Личную Библию Элвиса Пресли продадут на аукционе. Стартовая цена — 30 тысяч долларов (порядка 2,7 млн рублей). Об этом сообщил аукционный дом GWS Auctions.
Организаторы рассказали, что эта Библия лежала на прикроватном столике певца в ночь его смерти в поместье «Грейсленд» в 1977 году. Помимо книги, на аукционе можно будет приобрести солнцезащитные очки со съемок фильма «Элвис на гастролях». Кроме того, на торги выставили костюм, который Пресли носил в армии, а также его гитару, кольца и часы.
На аукционе продадут личные вещи и других исполнителей. Например, участникам торгов предложат приобрести платья Тейлор Свифт и Эми Уайнхаус.
Ранее сообщалось, что первый трудовой договор принцессы Дианы продали на аукционе за £8,5 тыс.
Айгуль Сабитова