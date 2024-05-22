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Личную Библию Элвиса Пресли выставили на торги

По словам организаторов, музыкант оставил в ней свои пометки.

Источник: Reuters

Личную Библию Элвиса Пресли продадут на аукционе. Стартовая цена — 30 тысяч долларов (порядка 2,7 млн рублей). Об этом сообщил аукционный дом GWS Auctions.

Организаторы рассказали, что эта Библия лежала на прикроватном столике певца в ночь его смерти в поместье «Грейсленд» в 1977 году. Помимо книги, на аукционе можно будет приобрести солнцезащитные очки со съемок фильма «Элвис на гастролях». Кроме того, на торги выставили костюм, который Пресли носил в армии, а также его гитару, кольца и часы.

На аукционе продадут личные вещи и других исполнителей. Например, участникам торгов предложат приобрести платья Тейлор Свифт и Эми Уайнхаус.

Ранее сообщалось, что первый трудовой договор принцессы Дианы продали на аукционе за £8,5 тыс.

Айгуль Сабитова