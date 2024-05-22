Личную Библию Элвиса Пресли выставили на торги

Организаторы рассказали, что эта Библия лежала на прикроватном столике певца в ночь его смерти в поместье «Грейсленд» в 1977 году. Помимо книги, на аукционе можно будет приобрести солнцезащитные очки со съемок фильма «Элвис на гастролях». Кроме того, на торги выставили костюм, который Пресли носил в армии, а также его гитару, кольца и часы.