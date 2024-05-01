Первый трудовой договор принцессы Дианы продали на аукционе за £8,5 тыс

Соглашение подписано с компанией Solve Your Problem Ltd — агентством, которое предоставляло услуги нянь богатым британским семьям и знаменитостям. Этот договор будущая принцесса Диана заключила в мае 1979 года, спустя несколько недель после переезда в Лондон.
Подлинность почерка Дианы в документе подтверждена, но она указала свою дату рождения неверно: девушка вписала в договоре 1960 год, хотя на самом деле она родилась в 1961 году. Продавец считает, что она могла поступить так специально.
«Нашему клиенту (продавцу лота. — Ред.) всегда говорили, что это было сделано намеренно, чтобы Диана казалась старше и, следовательно, имела больше шансов получить работу в агентстве или по крайней мере более высокую ставку заработной платы», — рассказал Daily Mail аукционист Эндрю Стоу.
Документ считается первым официальным контрактом Дианы, ведь до этого она работала неофициально, помогая родственникам и друзьям. Некоторых из этих людей она указала в договоре как поручителей, отметив, что они подтверждают ее навыки, необходимые для работы няней.
Это один из самых поздних предметов, рассказывающих о жизни Дианы до замужества с принцем Чарльзом. Документ сохранила на память основательница Solve Your Problem Ltd Мэри Кук.
Покупателем договора стал аноним из США, на торгах с ним боролись участники из Канады, Гонконга и Австралии.
В декабре 2023 года платье принцессы Дианы ушло с молотка за $1,1 млн, что стало рекордом среди объектов моды. Черное бархатное платье длиной «балерина» было продано на аукционе Julien’s в 11 раз дороже расчетной цены. В середине сентября за ту же цену — $1,1 млн — с молотка ушел свитер принцессы Дианы с овечками.
В январе того же года еще одно платье Дианы продали на аукционе за $604,8 тыс. Его создал модельер Виктор Эдельштейн, Диана очень любила носить это платье в начале 1990-х годов. В нем она запечатлена на королевском портрете и в фотосессии 1997 года для журнала Vanity Fair, в которой она участвовала незадолго до гибели.