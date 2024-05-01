Первый трудовой договор принцессы Дианы продали на аукционе за £8,5 тыс

В январе того же года еще одно платье Дианы продали на аукционе за $604,8 тыс. Его создал модельер Виктор Эдельштейн, Диана очень любила носить это платье в начале 1990-х годов. В нем она запечатлена на королевском портрете и в фотосессии 1997 года для журнала Vanity Fair, в которой она участвовала незадолго до гибели.