Крупные наскальные рисунки могут быть древними границами

У этих территориальных знаков есть две стороны. Одна из них может быть предупреждающим знаком — вы на нашем заднем дворе, вам лучше вести себя прилично. Другой может быть признаком идентичности — ты на нашем заднем дворе, ты среди друзей. Но я не думаю, что у всех была одна цель, поэтому они легко могли быть и тем, и другим.