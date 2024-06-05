Крупные наскальные рисунки могут быть древними границами

Ученые считают, что древние наскальные рисунки были необходимы для обозначения границ территорий разных племен и народов.
Изображение птицы, амазонских многоножек, человеческих геометрических фигур были найдены в 14 местах вдоль 97-километрового участка реки Ориноко на территории современных Венесуэлы и Колумбии. Гравюры высечены на огромной скале, что расположена на участке реки, называемом «пороги Атурес», который, как известно, был важным торговым и туристическим маршрутом в доисторические времена.
По словам исследователей, наиболее распространенным мотивом являются гигантские змеи, достигающие в длину 42 м. Вероятно, это самая крупная наскальная гравюра, обнаруженная где-либо в мире на данный момент.
У этих территориальных знаков есть две стороны. Одна из них может быть предупреждающим знаком — вы на нашем заднем дворе, вам лучше вести себя прилично. Другой может быть признаком идентичности — ты на нашем заднем дворе, ты среди друзей. Но я не думаю, что у всех была одна цель, поэтому они легко могли быть и тем, и другим.
Змеи, например, могут считаться предупреждающим знаком и признаком идентичности из-за своего культурного значения. Так, они одновременно являются и творцами, и защитниками. Согласно местной мифологии, проползая, они придавали форму рекам, однако они также были хищниками, полными опасной энергии, к которым нужно относиться с уважением, чтобы не навлечь на себя гнев.
Рядом со змеями часто изображаются человеческие фигуры, а также гигантские амазонские многоножки, которые охотятся на змей на Ориноко. Геометрические узоры включают концентрические круги, спирали и прямоугольники, но, по словам Ририса, их значение не совсем понятно.
Ририс также отметил, что использование таких древних монументальных надписей в качестве территориальных ориентиров наблюдалось и ранее, но гравюры Ориноко выделяются на общем фоне из-за своих масштабов и расположения.
По словам другого ученого доктора Александра Гердса, доцента кафедры археологии Средней и Южной Америки Оксфордского университета в Великобритании, это исследование является ключевым вкладом в понимание наскального искусства на севере Южной Америки. Одной из ключевых особенностей этих крупномасштабных резных работ является коллективный труд при вырезании изображений.
Возможно, это были места, где люди собирались вместе, чтобы наладить межобщинные связи.
К другим открытиям: недавно группа археологов обнаружила при раскопках в Помпеях детские рисунки, изображающие гладиаторов и охотников, сражающихся с животными.
Кристина Корчанова