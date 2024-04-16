Кроссовки и смартфоны: странные детали на исторических картинах

Известно, что путешествие во времени нереально, так как наша Вселенная может двигаться через временной поток только в одном направлении.
Однако рассмотрев некоторые исторические картины, может показаться, что путешествия между разными эпохами реальны. Редакция The Mirror рассказала четыре истории, которые могут поставить вас в тупик.
1. Взгляд с воздуха
Маршал авиации королевских ВВС сэр Роберт Виктор Годдард в 1939 году во время полета над заброшенной базой ВВС в Восточном Лотиане (Шотландия) отметил, что она находится в плачевном состоянии: коровы едят траву, пробивающуюся сквозь трещины в асфальте.
Через какое-то время Годдарда застала непогода, поэтому он был вынужден сменить курс и вернуться в направлении базы. Посмотрев вниз, он увидел восстановленный аэродром с желтыми самолетами на взлетно-посадочной полосе, включая модель, которую он раньше никогда не видел. А рядом находились механики в синей форме.
Считалось, что Годдард попал в переплет во времени, поскольку четыре года спустя аэродром был запущен, учебные самолеты королевских ВВС теперь окрашены в желтый цвет вместо серебристого, а механики ВВС сменили свои коричневые комбинезоны на синие.
2. Смартфон в 1928 году
В фильме Чарли Чаплина «Цирк» 1928 года была замечена женщина, прижимающая к уху устройство, напоминающее iPhone, а в 1930-х также появилась фотография мужчины, прижимающего смартфон к уху посреди Юнион-сквер в Нью-Йорке.
3. Страна, которой нет
Представьте, что вы в аэропорту даете свой паспорт сотруднику иммиграционной службы для проставления штампа. В ожидании документа вам говорят, что страны, в которой он был выдан, не существует.
Такая ситуация произошла в прибывшим в аэропорт Токио мужчиной в июле 1954 года. Он утверждал, что его родная страна — Тауред, находящаяся между Францией и Испанией, и ей уже более тысячи лет. Однако область, которую он показал на карте, являлась Андоррой.
Мужчину арестовали и на время установления личности заперли в одном из номеров отеля около аэропорта. Чтобы гарантировать, что он не сбежит, у двери поставили двух охранников.
На следующее утро, когда японские офицеры вошли в номер, там никого не было. Мужчина словно испарился, как и его документы, подтверждающие этот инцидент.
4. Nike XVII века
Картина «Портрет мальчика» голландского мастера Фердинанда Бола поставила поклонников искусства в тупик. Дело в том, что на ногах ребенка красовались черные кроссовки с галочкой, напоминающей логотип Nike — бренд, который появился только в 1964 году. А картина была написана в XVII веке, то есть за 300 лет до его появления.
Пока одни ученые уверены, что путешествия во времени существуют только в фантастических фильмах, другие опровергают это мнение. Астроном Сурдин заявил, что с математической точки зрения скачки между годами и веками возможны, но человечество пока не нашло способ их реализации.
Анна Морозова