Кроссовки и смартфоны: странные детали на исторических картинах

Картина «Портрет мальчика» голландского мастера Фердинанда Бола поставила поклонников искусства в тупик. Дело в том, что на ногах ребенка красовались черные кроссовки с галочкой, напоминающей логотип Nike — бренд, который появился только в 1964 году. А картина была написана в XVII веке, то есть за 300 лет до его появления.