Астроном Сурдин заявил, что путешествия во времени возможны уже сейчас

«Там вы будете намного медленнее продвигаться во времени, а все остальное вдалеке от вас будет стремительно лететь вперед. И когда вы вернетесь в это далекое от черной дыры пространство, вы увидите, что время там ушло намного дальше, чем для вас, живущего в окрестностях черной дыры», — объяснил он.