Астроном Сурдин заявил, что путешествия во времени возможны уже сейчас

По словам эксперта, в современной физике существует общая теория относительности, позволяющая отправиться в будущее двумя способами: достичь скорости света или оказаться вблизи очень массивного тела, например, черной дыры.
«Там вы будете намного медленнее продвигаться во времени, а все остальное вдалеке от вас будет стремительно лететь вперед. И когда вы вернетесь в это далекое от черной дыры пространство, вы увидите, что время там ушло намного дальше, чем для вас, живущего в окрестностях черной дыры», — объяснил он.
Также ученый отметил, что недавно специалисты в области современной теории гравитации и общей теории относительности Игорь Новиков и Кип Торн пришли к выводу, что отправиться можно и в прошлое. По их словам, для этого надо организовать сложный пространственно-временной канал, более известный как «кротовая нора» или «червоточина».
«Математика позволяет это. Используя общую теорию относительности, можно сконструировать такое решение уравнения Эйнштейна, которое позволит вам путешествовать во времени кругами. Получится такая замкнутая временеподобная траектория, и вы можете попасть в прошлое. Формально это возможно», — заявил эксперт.
Тем не менее, астроном подчеркнул, что пока путешествия во времени возможны только математически. По его словам, ученые еще не нашли способ искривления геометрии пространства-времени. Он объяснил, что для этого необходим объект с огромным гравитационным полем, которым не обладают даже Земля и Солнце.
Но это могут сделать гигантские черные дыры. И, возможно, те объекты, которые мы за них принимаем, могут быть ходами и выходами из «кротовых нор». Сейчас делают новый космический радиотелескоп — «Миллиметрон». Может быть, он поможет найти среди черных дыр входы в «кротовые норы».
Ранее ученые из Австралии заявили об обнаружении самой быстрорастущей черной дыры из когда-либо наблюдавшихся. По их словам, она стала «самым ярким объектом во Вселенной».