Кошмары и галлюцинации могут быть признаками аутоиммунных заболеваний

Плохие сны могут испортить настроение или помешать выспаться, но, возможно, с их помощью наше тело сообщает, что у нас есть проблемы посерьезнее. Ночные и дневные кошмары могут быть первым признаком волчанки или других аутоиммунных заболеваний — и если пациенты и врачи будут относиться к ним серьезнее, это поможет обнаружить болезни на ранних стадиях. О новом исследовании рассказывает портал IFLScience.
Ученые изучили сведения о 676 людях, больных волчанкой, поговорили с 400 терапевтами и провели 69 качественных интервью с людьми, страдающими от разных аутоиммунных заболеваний. Волчанка — наверное, самое известное из них, в том числе благодаря сериалу «Доктор Хаус». Эта болезнь вызывает боли в суставах, сыпь и усталость и на данный момент не лечится полностью — врачи могут только купировать симптомы.
В ходе бесед с пациентами выяснилось, что у волчанки может быть еще один симптом: три из пяти опрошенных больных испытывают проблемы со сном, а один из четырех видит «дневные кошмары» — обычно после того, как видел кошмары во сне. Плохие сны у респондентов имеют сходные сюжеты: на них нападают, пытаются изнасиловать, они падают или становятся жертвами обвала.
Отдельным успехом исследователи считают термин «дневной кошмар», который они ввели в ходе этих бесед: на вопрос «видите ли вы кошмары наяву» люди отвечают куда охотнее, чем на «видите ли вы галлюцинации», поскольку последнее считается признаком психического заболевания, и такие истории пациенты скорее склонны скрывать от врачей.
Терапевты, участвовавшие в исследовании, согласились, что появление кошмаров может быть полезной «системой раннего предупреждения» о подступающем заболевании. Если люди начнут серьезнее относиться к плохим снам и не будут стесняться рассказывать о них врачам, это поможет с диагностикой заболеваний.
Профессор Гай Лешцинер, автор исследования и невролог в Больнице Святого Фомы, поясняет, что врачи давно подозревали связь между плохими снами и проблемами со здоровьем — но сейчас убедились в этом на конкретных примерах. Ознакомиться с исследованием полностью можно здесь.
Еще сильнее это знание поможет, если пациент уже в курсе, что болеет волчанкой или другими аутоимунными заболеваниями, дополняет профессор. В этом случае человеку стоит внимательно следить за тем, как он спит, и при появлении кошмаров обращаться к врачу — это может быть симптомом надвигающегося рецидива.
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Георгий Мазуркевич