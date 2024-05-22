Кошмары и галлюцинации могут быть признаками аутоиммунных заболеваний

В ходе бесед с пациентами выяснилось, что у волчанки может быть еще один симптом: три из пяти опрошенных больных испытывают проблемы со сном, а один из четырех видит «дневные кошмары» — обычно после того, как видел кошмары во сне. Плохие сны у респондентов имеют сходные сюжеты: на них нападают, пытаются изнасиловать, они падают или становятся жертвами обвала.