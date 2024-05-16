Ученые выяснили, можно ли «перерасти» аллергию

Среди респондентов было 150 годовалых детей. У всех была аллергия на арахис. Когда участникам было 4 года, 6 и 10 лет, эксперты брали у них кожные и пищевые аллергические пробы. Также в этом возрасте малыши сдавали кровь для измерения титров антител к арахису и его компоненту Ara h2. В итоге ученым удалось получить образцы крови 134 детей (эти данные и вошли в окончательный статистический анализ).