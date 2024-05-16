Ученые выяснили, можно ли «перерасти» аллергию

По изменению уровней антител можно предсказать, «перерастет» ли ребенок аллергию. К такому выводу пришли австралийские исследователи.
Ученые 10 лет наблюдали за изменением иммунной реакции маленьких детей на цельный арахис. Они измеряли уровни антител в их крови. Выяснилось, что у трети участников аллергия прошла уже к 6 годам. Данные по годовалым детям не были связаны с чувствительностью к аллергену в более старшем возрасте. Однако изменения концентраций антител к арахису позволяли предсказать, пройдет ли аллергия позже.
Среди респондентов было 150 годовалых детей. У всех была аллергия на арахис. Когда участникам было 4 года, 6 и 10 лет, эксперты брали у них кожные и пищевые аллергические пробы. Также в этом возрасте малыши сдавали кровь для измерения титров антител к арахису и его компоненту Ara h2. В итоге ученым удалось получить образцы крови 134 детей (эти данные и вошли в окончательный статистический анализ).
Оказалось, что 10 годам аллергию на арахис «переросла» треть участников — 33,9%. У большинства, 97,4%, ребят она закончилась уже к 6 годам, у 2,6% — в возрасте от 7 до 10 лет.
Измерение биомаркеров в начале исследованиея не позволяло сделать выводы о том, пройдет ли аллергия у ребенка с возрастом. Однако 10-летняя динамика оказалась перспективнее. Так, уменьшение аллергии на арахис сопровождалось снижением уровней антител sIgE. Если же этот показатель высок, маловероятно, что проблема исчезнет с возрастом.
Авторы исследования полагают, что система гуморального ответа на аллергены арахиса «растет» вместе с ребенком, проходит «настройку» и развивается с возрастом. Так, среди годовалых детей уровень антител sIgG4 был выше у малышей со стабильной аллергией. К 6 годам же более высокие показатели зафиксировали у тех, кто уже утратил чувствительность к аллергену.
Айгуль Сабитова