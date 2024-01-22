Кошка из Британии «предугадывает» приступы эпилепсии хозяйки

​​​​​​За одну неделю у 30-летней британки Молли Брук может случиться до девяти приступов эпилепсии, пишет Daily Star. Женщина пытается жить со своим недугом с детства, но впервые за много лет у нее появился помощник.

В сентябре 2023 года Молли купила породистую Мэгги — четырехмесячного персидского котенка. Через несколько недель британка заметила, что поведение питомца меняется непосредственно перед ее приступами.

Брук является безработной по состоянию здоровья и проживает в пансионате в Бирмингеме. Ей было одиноко, потому она решила завести питомца.

«Мэгги быстро стала для меня кем-то большим, чем просто домашним животным, — рассказывает Молли. — В течение первой недели совместного проживания я заметила, что она очень активная, но при этом внимательна ко мне — она не упускает меня из виду и везде ходит за мной».

Британка отмечает, что кошки могут чувствовать химические изменения в организме. И потому, как ей кажется, во время эпилептических приступов Мэгги ложится на руку хозяйке и просит погладить ее, чтобы хоть как-то отвлечь.

При этом, по словам кошатницы, питомец предупреждает ее порой за восемь часов до начала приступа. Игривая кошка не отходит от хозяйки, внимательно следит за ее движениями и становится особенно ласковой незадолго до рецидива.

Молли уверена, что кошка, выучившая модель поведения, пытается так заранее отвлечь хозяйку. Чаще всего Мэгги трется о лицо хозяйки, чего не делает всегда, даже если та спит.

«Ее привязанность помогает мне отвлечься от того, что со мной происходит, — признается Молли. — Находясь рядом или сидя у меня на коленях во время приступа, она помогает стабилизировать мои движения и состояние».

Недавнее исследование показало, что кошки способны помнить хозяев в течение долгих лет. Все зависит от степени важности владельца.

Олеся Маевская