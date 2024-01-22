Кошка из Британии «предугадывает» приступы эпилепсии хозяйки
По словам женщины, порой за несколько часов до того, как они произойдут.
По словам женщины, порой за несколько часов до того, как они произойдут.
За одну неделю у 30-летней британки Молли Брук может случиться до девяти приступов эпилепсии, пишет Daily Star. Женщина пытается жить со своим недугом с детства, но впервые за много лет у нее появился помощник.
В сентябре 2023 года Молли купила породистую Мэгги — четырехмесячного персидского котенка. Через несколько недель британка заметила, что поведение питомца меняется непосредственно перед ее приступами.
Брук является безработной по состоянию здоровья и проживает в пансионате в Бирмингеме. Ей было одиноко, потому она решила завести питомца.
«Мэгги быстро стала для меня кем-то большим, чем просто домашним животным, — рассказывает Молли. — В течение первой недели совместного проживания я заметила, что она очень активная, но при этом внимательна ко мне — она не упускает меня из виду и везде ходит за мной».
Британка отмечает, что кошки могут чувствовать химические изменения в организме. И потому, как ей кажется, во время эпилептических приступов Мэгги ложится на руку хозяйке и просит погладить ее, чтобы хоть как-то отвлечь.
При этом, по словам кошатницы, питомец предупреждает ее порой за восемь часов до начала приступа. Игривая кошка не отходит от хозяйки, внимательно следит за ее движениями и становится особенно ласковой незадолго до рецидива.
Молли уверена, что кошка, выучившая модель поведения, пытается так заранее отвлечь хозяйку. Чаще всего Мэгги трется о лицо хозяйки, чего не делает всегда, даже если та спит.
«Ее привязанность помогает мне отвлечься от того, что со мной происходит, — признается Молли. — Находясь рядом или сидя у меня на коленях во время приступа, она помогает стабилизировать мои движения и состояние».
Недавнее исследование показало, что кошки способны помнить хозяев в течение долгих лет. Все зависит от степени важности владельца.
Олеся Маевская