Исследование: кошки способны помнить хозяев в течение долгих лет

Ученым известно, что мозг кошек схож с человеческим и отличается только размерами областей. Например, у кошачьих мозжечок, отвечающий за равновесие и движение, гораздо больше, чем у человека, поэтому четырехлапые такие ловкие. При это префронтальная кора увеличена у людей, поэтому они могут обрабатывать информацию, принимать рациональные решения, контролировать эмоции, запоминать какие-то детали событий.

Однако, как оказалось, кошки хорошо запоминают голоса людей. Также у кошачьих отлично развит гиппокамп, отвечающий за навигационные способности и пространственную память.

Как передает IXBT, у кошек хорошо развита и долгосрочная память. В мозге животного на долгие годы откладываются различные места, запахи и люди. Как раз последних хвостатые запоминают выборочно. Все зависит от того, какое место человек занимал в их жизни.

Если человек играл важную роль в жизни питомца, постоянно находился рядом, то он будет помнить своего хозяина всю жизнь, а также яркие моменты, связанные с ним, и определенные ритуалы. Также животные хорошо помнят тех, кто угощал их и кто обращался с ними плохо. Исследователи отметили, что память животного не зависит от возраста.

Некоторые исследования показывают, что кошки очень обидчивы. Например, если человек будет складывать вещи в чемодан, питомец вспомнит, что в прошлый раз после этого хозяин уехал на долгое время. Поэтому после возвращения владельца животное может игнорировать его или относиться недоброжелательно. Из-за этого многим кажется, что хвостатые все же забывают их. Однако четырехлапые всем своим видом показывают, что оскорбились долгим отсутствием людей в доме, ведь они не любят любые перемены в своей жизни.

Если кошку пришлось отдать в другую семью, то она быстро привыкнет к новым людям при условии, что с ней будут хорошо обращаться. И если предыдущий владелец приедет навестить животное, оно быстро его вспомнит и будет ластиться, если не включит «кошачью обиду».

Ранее стало известно, что кошки манипулируют хозяевами в играх с принесением предметов.

Анна Морозова