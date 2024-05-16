Косатки снова напали на яхту в Средиземном море

12 мая группа косаток напала на 15-метровую яхту в Гибралтарском проливе и потопила судно. На борту находилось два человека, их спасли.
Это далеко не первое нападение косаток на яхты — подобные случаи регулярно происходят в окрестностях пролива как минимум с 2020 года. Загадка в том, что в других ареалах обитания эти киты так себя не ведут, — объясняет исследователь Альфредо Лопес.
«Атлантическая группа по исследованию косаток» зафиксировала более 500 случаев встреч этих животных с судами. Обычно киты только подплывают поближе, но ничего не предпринимают. В редких случаях они покусывали судовой руль в течение получаса, но не более.
На данный момент ученые выдвигают две гипотезы странного поведения косаток.
Первая — они так играют. Косатки известны тем, что могут увлекаться не самыми прагматичными занятиями. Например, в 1987 году в северо-западной части Тихого океана был зафиксирован случай, когда косатки «играли в волейбол» мертвым лососем в течение всего лета.
Вторая версия — несчастный случай, который мог произойти с одной из косаток по вине проплывающего корабля. Миграционные пути иберийских косаток пересекают большое количество военных и гражданских судоходных рейдов.
Впрочем, ученые все равно сомневаются в том, что косатки намеренно пытаются причинить вред людям. Дебора Джайлс, директор по науке некоммерческой американской организации «Дикая косатка», вспоминает, что в 1960−70-х люди нещадно истребляли этих китов в северо-западном районе Тихого океана, но те ни разу не попытались напасть в ответ.
В любом случае одного отрицать нельзя: косатки очень умные животные. Ученые продолжают изучать этих млекопитающих и надеются разгадать причины их поведения.
Кроме того, есть шанс, что животные, которых мы привыкли называть косатками, — это несколько очень похожих друг на друга подвидов. Это тоже могло бы объяснить их поведение.
Еще один вопрос о косатках, который интересует многих — как же правильно написать название этих животных: через «о» или «а»? Подробно разбираем этот вопрос здесь.
Георгий Мазуркевич