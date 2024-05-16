Косатки снова напали на яхту в Средиземном море

Это далеко не первое нападение косаток на яхты — подобные случаи регулярно происходят в окрестностях пролива как минимум с 2020 года. Загадка в том, что в других ареалах обитания эти киты так себя не ведут, — объясняет исследователь Альфредо Лопес.