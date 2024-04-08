Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно — косатка или касатка?

Aif.ru разбирался в этом непростом вопросе.

Источник: Bart/СС0

Косатка или касатка — как правильно написать слово? Со школьной скамьи всем знакомо правило: безударную гласную в корне необходимо проверять однокоренным словом, в котором сомнительный звук будет под ударением. Если гласную проверить нельзя, то такое слово нужно просто запомнить.

Сложность данного вопроса в том, что косатка и касатка — это два разных слова, которые существуют в русском языке: одно обозначает морское млекопитающее, другое — птицу. И оба происходят от слова «коса».

Согласно «Большой российской энциклопедии», косатка — это морское млекопитающее семейства дельфиновых с характерной черно-белой окраской — единственный вид в роде. Название китообразный хищник получил из-за спинного плавника, достигающего до 1,8 метра у самцов. По форме он похож на косу — сельскохозяйственный инструмент.

Ласточку-касатку или деревенскую ласточку тоже сравнили с косой, только с девичьей. У птицы семейства ласточковых вильчатый хвост с длинными тонкими перьями, напоминающими женские косы, отмечается в «Большой российской энциклопедии». Как раз из-за того, что гласная в первом слоге находится без ударения, со временем слово претерпело изменения, поменяв «о» на «а».

Касатка — это еще ласковое прозвище девочки или женщины. В народной поэзии обращение встречается и к мужчине — касатик.