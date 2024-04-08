Как правильно — косатка или касатка?

Косатка или касатка — как правильно написать слово? Со школьной скамьи всем знакомо правило: безударную гласную в корне необходимо проверять однокоренным словом, в котором сомнительный звук будет под ударением. Если гласную проверить нельзя, то такое слово нужно просто запомнить.
Согласно «Большой российской энциклопедии», косатка — это морское млекопитающее семейства дельфиновых с характерной черно-белой окраской — единственный вид в роде. Название китообразный хищник получил из-за спинного плавника, достигающего до 1,8 метра у самцов. По форме он похож на косу — сельскохозяйственный инструмент.
Ласточку-касатку или деревенскую ласточку тоже сравнили с косой, только с девичьей. У птицы семейства ласточковых вильчатый хвост с длинными тонкими перьями, напоминающими женские косы, отмечается в «Большой российской энциклопедии». Как раз из-за того, что гласная в первом слоге находится без ударения, со временем слово претерпело изменения, поменяв «о» на «а».
Касатка — это еще ласковое прозвище девочки или женщины. В народной поэзии обращение встречается и к мужчине — касатик.