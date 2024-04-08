Как правильно — косатка или касатка?

Ласточку-касатку или деревенскую ласточку тоже сравнили с косой, только с девичьей. У птицы семейства ласточковых вильчатый хвост с длинными тонкими перьями, напоминающими женские косы, отмечается в «Большой российской энциклопедии». Как раз из-за того, что гласная в первом слоге находится без ударения, со временем слово претерпело изменения, поменяв «о» на «а».