Конструкторы собрали мотоцикл «из ракеты» с советским танковым двигателем

Хотя сегодня самый тяжелый мотоцикл в мире известен как Panzerbike, его официальное название — «Екатерина Великая», что указывает на российское происхождение большинства деталей. На его создание ушло в общей сложности 5000 часов, в течение которых его создатели использовали около 120 кг сварочной проволоки. Однако все это того стоило, так как в 2007 году они установили новый рекорд Гиннесса как «самый тяжелый мотоцикл в мире» с весом 5,5 тонн.