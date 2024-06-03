Конструкторы собрали мотоцикл «из ракеты» с советским танковым двигателем

Оснащенный советским танковым двигателем и весящий более 5 тонн Panzerbike на сегодняшний день является самым тяжелым ездовым мотоциклом в мире.
Хотя сегодня самый тяжелый мотоцикл в мире известен как Panzerbike, его официальное название — «Екатерина Великая», что указывает на российское происхождение большинства деталей. На его создание ушло в общей сложности 5000 часов, в течение которых его создатели использовали около 120 кг сварочной проволоки. Однако все это того стоило, так как в 2007 году они установили новый рекорд Гиннесса как «самый тяжелый мотоцикл в мире» с весом 5,5 тонн.
Идея собрать мотоцикл, добавив танковый двигатель, пришла братьям Нибель еще в 2003 году. Тогда Тейлор и Уилфрид, работающие в Harzer Bike, посетили германский город Хальберштадте, где сносились бывшие казармы Красной Армии. Мастера хотели купить старые запчасти для вторичного использования. Осматриваясь, два брата нашли и приобрели впечатляющую уменьшенную модель советского танкового двигателя Т-55 объемом 38 000 куб.см.
В 2006 году братья Уилфрид приступили к созданию мотоцикла, оснащенного найденным танковым двигателем. Однако, это не единственная «деталь» советского производства. Так, фара раньше принадлежала советскому пункту пограничной охраны, которым ГДР управляла во время холодной войны, а гигантская коляска была вырезана из корпуса российской ракеты средней дальности. Она, кстати, также оснащена собственной системой рулевого управления, поскольку радиус поворота основного переднего колеса мотоцикла незначителен. Соответственно, для управления им требуется как минимум два человека.
По словам братьев-мастеров, мотоцикл был создан, чтобы донести идею мира. Тило и Уилфрид Нибель решили создать Panzerbike, используя детали, изначально предназначенные только для военных целей. Металлические трубы, колеса — все это было взято с боевых машин и военного оборудования. Даже обратный трубопровод для дизельного топлива был сделан из устройства для переливания крови, которое братья нашли в военном госпитале.
Увидеть этот мотоцикл можно вживую на ежегодной выставке мотоциклов Harzer Bike Schmiede в Германии.
О других, достаточно необычных, рекордах Гиннесса за 2023 год рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова