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Компьютерные игры изнашивают пальцы

Рассказываем, что такое «палец геймера» и как помочь своим суставам.

Источник: Freepik

У всех спортсменов есть свои профессиональные заболевания — даже у киберспортсменов. Популярность видеоигр в мире продолжает расти, и все больше людей разных возрастов берет в руки контроллеры.

Для большинства видеоигры — просто хобби, но даже такое неактивное времяпрепровождение может стать испытанием для нашего тела. Одно из заболеваний, с которым рискуют столкнуться любители держать в руках джойстик, специалисты уже прозвали «пальцем геймера» — о новом заболевании рассказывает научный портал IFLScience.

На самом деле столкнуться с этим недугом могут и те, кто вообще не играет — достаточно просто много времени проводить за компьютером или даже смартфоном и совершать однообразные движения своим большим пальцем на протяжении долгого времени. Но, конечно, киберспортсмены, которые могут часами тренироваться, позабыв о реальном мире, своем теле и необходимости делать перерывы, — первые в группе риска.

Медицинское название «пальца геймера» — Болезнь де Кервена. Эта болезнь возникает от чересчур активного использования сустава и схожа с туннельным синдромом и «щёлкающим пальцем» — другими проблемами с пальцами или запястьем, которые тоже связывают с увлечением компьютерами или смартфонами.

Причина у всех недугов общая: регулярные однообразные движения или постоянное равномерное напряжение пальцев или кисти руки. Как следствие, суставы и соединительные ткани становятся менее подвижными, утолщаются и теряют гибкость.

После долгого времени такие движения могут приводить к болям и чувствительности в основании большого пальца, а также в окружающих его тканях кисти. Многим людям трудно даже шевелить таким пальцем, особенно когда его нужно напрячь, чтобы удержать что-то в руке. Постепенно боль становится нормой, и даже базовые повседневные задачи могут превратиться в неприятное испытание.

Если не уделить внимание прогрессирующему заболеванию, боль и скованность вскоре начнет мешать играть и работать на компьютере — поэтому при первых симптомах лучше сразу обратиться к врачу. Если ничего не делать, боль может усилиться или даже распространиться на предплечье.

Болезнь легко подтвердить с помощью рентгена — а дальше следует терапия по восстановлению подвижности конечности (в самых запущенных случаях — хирургическая операция).

Лучше всего в таком случае руке поможет противовоспалительное средство, в некоторых случаях — инъекции кортикостероидов. В отдельных ситуациях врач может порекомендовать на время зафиксировать палец, чтобы наоборот исключить его напряжение и подвижность.

В любом случае, главное — обратиться за консультацией к специалисту и не предпринимать ничего самостоятельно.

Чаще всего, если уделять внимание проблеме, то она уходит и палец восстанавливается. Но лучше всего позаботиться о возможном заболевании заранее и не забывать о профилактике: не проводить слишком много времени за компьютером и регулярно делать перерывы. Это поможет избежать неприятных ощущений и получать удовольствие от компьютерных игр — для чего они и задуманы.

Еще один орган, на который видеоигры оказывают серьезную нагрузку, это глаза. Вопреки расхожему мнению, зарядка им не помогает — а что действительно может помочь, рассказали в отдельном материале.

Георгий Мазуркевич