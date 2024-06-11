Компьютерные игры изнашивают пальцы

Чаще всего, если уделять внимание проблеме, то она уходит и палец восстанавливается. Но лучше всего позаботиться о возможном заболевании заранее и не забывать о профилактике: не проводить слишком много времени за компьютером и регулярно делать перерывы. Это поможет избежать неприятных ощущений и получать удовольствие от компьютерных игр — для чего они и задуманы.