Колумбия запретила проведение корриды

Во вторник 93 конгрессмена парламента проголосовали за запрет корриды, и только двое были против. Окончательный голос был за президентом Колумбии — Густаво Петро. Первый «левый» президент страны, в свою очередь, поддержал отмену корриды. Теперь остается ждать, когда закон вступит в силу. После этого наступит трехлетний переходный период, который поможет семьям, увлекающимся этим видом спорта, найти новые источники дохода.