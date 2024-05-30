Колумбия запретила проведение корриды

Колумбия одобрила законопроект о запрете корриды, что ознаменовало долгожданную победу борцов за права животных над теми, кто выступал за сохранение этого вида спорта в южноамериканской стране.
Во вторник 93 конгрессмена парламента проголосовали за запрет корриды, и только двое были против. Окончательный голос был за президентом Колумбии — Густаво Петро. Первый «левый» президент страны, в свою очередь, поддержал отмену корриды. Теперь остается ждать, когда закон вступит в силу. После этого наступит трехлетний переходный период, который поможет семьям, увлекающимся этим видом спорта, найти новые источники дохода.
Поздравляю тех, кому удалось добиться того, что смерть больше не будет шоу.
В Колумбии сторонники корриды утверждали, что она является проявлением «искусства» и важным источником дохода для заводчиков быков и уличных торговцев. Однако активисты по защите прав животных осудили этот вид спорта, назвав его кровавым и варварским, поскольку он обрекает животных на медленную и мучительную смерть.
Во время боев быков на арене дразнят копьями и в разноцветных накидках, а затем закалывают на глазах у ликующей толпы.
Мы не считаем, что применение пыток и варварства может считаться проявлением культуры.
Ранее проведение коррид уже запретила Бразилия и Аргентина. Теперь во всем мире осталось всего семь стран, где жестокий вид спорта еще разрешен: Франция, Португалия, Мексика, Эквадор, Перу, Испания и Венесуэла.
Колумбия, кстати, преуспела не только в политике. Вы знали, что страна уже начала подготовку к подводной экспедиции, в ходе которой со дна моря должны достать испанский галеон с сокровищами, затонувший три века назад?
Кристина Корчанова