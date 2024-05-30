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Колумбия запретила проведение корриды

Теперь осталось всего семь стран, поддерживающих жестокий вид спорта сегодня.

Источник: Reuters

Колумбия одобрила законопроект о запрете корриды, что ознаменовало долгожданную победу борцов за права животных над теми, кто выступал за сохранение этого вида спорта в южноамериканской стране.

Во вторник 93 конгрессмена парламента проголосовали за запрет корриды, и только двое были против. Окончательный голос был за президентом Колумбии — Густаво Петро. Первый «левый» президент страны, в свою очередь, поддержал отмену корриды. Теперь остается ждать, когда закон вступит в силу. После этого наступит трехлетний переходный период, который поможет семьям, увлекающимся этим видом спорта, найти новые источники дохода.

Поздравляю тех, кому удалось добиться того, что смерть больше не будет шоу.

Густаво Петро
президент Колумбии

В Колумбии сторонники корриды утверждали, что она является проявлением «искусства» и важным источником дохода для заводчиков быков и уличных торговцев. Однако активисты по защите прав животных осудили этот вид спорта, назвав его кровавым и варварским, поскольку он обрекает животных на медленную и мучительную смерть.

Во время боев быков на арене дразнят копьями и в разноцветных накидках, а затем закалывают на глазах у ликующей толпы.

Мы не считаем, что применение пыток и варварства может считаться проявлением культуры.

Хуан Карлос Лосада
сторонник законопроекта против корриды

Ранее проведение коррид уже запретила Бразилия и Аргентина. Теперь во всем мире осталось всего семь стран, где жестокий вид спорта еще разрешен: Франция, Португалия, Мексика, Эквадор, Перу, Испания и Венесуэла.

Колумбия, кстати, преуспела не только в политике. Вы знали, что страна уже начала подготовку к подводной экспедиции, в ходе которой со дна моря должны достать испанский галеон с сокровищами, затонувший три века назад?

Кристина Корчанова