Колонии дважды признанных вымершими летучих мышей нашли на Ямайке
Ученые на протяжении многих лет искали вид Phyllonycteris aphylla.
Ученые на протяжении многих лет искали вид Phyllonycteris aphylla.
Ученые из Университета Торонто обнаружили на острове Ямайка две новые колонии одного из самых редких рукокрылых в мире — ямайского цветочного листоноса. Этих летучих мышей дважды признавали вымершими, однако спустя некоторое время вид вновь называли выжившим. Об этом сообщается в журнале Oryx.
Вид Phyllonycteris aphylla был открыт в 1898 году и описан по единственному экземпляру, добытому в неизвестном месте на Ямайке. В течение нескольких последующих десятилетий ученым не удавалось встретить этих мышей, поэтому их признали вымершими.
Лишь в 1957 году исследователи вновь заметили ямайских цветочных листоносов в одной из пещер Ямайки. Позднее их находили еще в нескольких местных пещерах, но после 1985 года животные вновь исчезли. В результате ученые снова признали вид вымершим. Этот статус сохранялся за ним вплоть до 2010 года, когда ученые вновь наткнулись на рукокрылых в пещере Стоуни-Хилл. Согласно данным специалистов, здесь находится колония численностью примерно 500 особей.
В рамках нового исследования команда зоологов под руководством Филлипа Оэльбаума пришла к выводу, что ареал обитания ямайских цветочных листоносов намного шире, чем считалось ранее. Так, ученые обследовали семь ямайских пещер в поисках мышей: в пещерах Грин-Гротто они нашли 24 ямайских листоноса, а в пещерах Рок-Спринг из 200 пойманных рукокрылых более трети оказались листоносами.
Незадолго до этого палеонтологи из Испании объявили об обнаружении ранее неизвестного доисторического вида кошек. Млекопитающие вида Magerifelis peignei жили на планете в эпоху среднего миоцена — около 15,5 млн лет назад. Их отличительными особенностями были хищное поведение с необычной манерой охоты и нетипичное строение зубов.