Колонии дважды признанных вымершими летучих мышей нашли на Ямайке

Ученые из Университета Торонто обнаружили на острове Ямайка две новые колонии одного из самых редких рукокрылых в мире — ямайского цветочного листоноса. Этих летучих мышей дважды признавали вымершими, однако спустя некоторое время вид вновь называли выжившим. Об этом сообщается в журнале Oryx.

Вид Phyllonycteris aphylla был открыт в 1898 году и описан по единственному экземпляру, добытому в неизвестном месте на Ямайке. В течение нескольких последующих десятилетий ученым не удавалось встретить этих мышей, поэтому их признали вымершими.

Лишь в 1957 году исследователи вновь заметили ямайских цветочных листоносов в одной из пещер Ямайки. Позднее их находили еще в нескольких местных пещерах, но после 1985 года животные вновь исчезли. В результате ученые снова признали вид вымершим. Этот статус сохранялся за ним вплоть до 2010 года, когда ученые вновь наткнулись на рукокрылых в пещере Стоуни-Хилл. Согласно данным специалистов, здесь находится колония численностью примерно 500 особей.

В рамках нового исследования команда зоологов под руководством Филлипа Оэльбаума пришла к выводу, что ареал обитания ямайских цветочных листоносов намного шире, чем считалось ранее. Так, ученые обследовали семь ямайских пещер в поисках мышей: в пещерах Грин-Гротто они нашли 24 ямайских листоноса, а в пещерах Рок-Спринг из 200 пойманных рукокрылых более трети оказались листоносами.

Незадолго до этого палеонтологи из Испании объявили об обнаружении ранее неизвестного доисторического вида кошек. Млекопитающие вида Magerifelis peignei жили на планете в эпоху среднего миоцена — около 15,5 млн лет назад. Их отличительными особенностями были хищное поведение с необычной манерой охоты и нетипичное строение зубов.