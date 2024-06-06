Коала совершил дерзкое ограбление в Австралии

С тех пор охрану питомника усилили: поставили дополнительные заборы с брезентом, чтобы незваный гость, который попытается залезть, упал наружу. Впрочем, коалу, которого работники прозвали Клодом, это не остановило — как-то раз его заметили в 3 часа ночи, когда он уже перелез забор. Сотрудники поставили камеры и выяснили, что теперь Клод действует не один — он нашел сообщников. Камеры засняли 12 коал по всему питомнику — в том числе маму с детенышем.