Коала совершил дерзкое ограбление в Австралии

В прошлом году сотрудники питомника в Новом Южном Уэльсе в Австралии, где выращивают эвкалипт специально для коал, обратили внимание, что их растения кто-то покусал.
«Утром мы пришли на работу, и увидели, что листья у нескольких деревьев кем-то пожеваны — а рядом на столбе висит коала», — рассказывает менеджер питомника Хамфри Херингтон. «Я бы не поверил, что в оранжерею залез коала, если бы он не остался там висеть», — добавляет он. Херингтон заснял «грабителя» и выложил в соцсети. Снимки широко разошлись по разным СМИ.
С тех пор охрану питомника усилили: поставили дополнительные заборы с брезентом, чтобы незваный гость, который попытается залезть, упал наружу. Впрочем, коалу, которого работники прозвали Клодом, это не остановило — как-то раз его заметили в 3 часа ночи, когда он уже перелез забор. Сотрудники поставили камеры и выяснили, что теперь Клод действует не один — он нашел сообщников. Камеры засняли 12 коал по всему питомнику — в том числе маму с детенышем.
Конечно, эти эвкалипты и выращивают для коал, поэтому, казалось бы, в «ограблении» нет ничего страшного — но здесь ростки эвкалипта совсем маленькие, а интервенты с ними не церемонятся и надкусывают все подряд. Итоговый ущерб составил несколько тысяч долларов. С другой стороны, фото и видео очаровательных медведей привлекли новых спонсоров: одна компания уже пожертвовала питомнику 6000 долларов.
Руководитель проекта «Коалы навсегда» Мария Борхес уверена, что регулярное вторжение коал на территорию питомника — печальный знак, говорящий о том, что с едой в дикой природе у них совсем туго — и те самые ростки эвкалиптов нужны как никогда. Питомник регулярно передает их фонду дикой природы — а Мария напоминает, что нужно перестать вырубать деревья в местах обитания коал.
А вот в соседней с Австралией Новой Зеландии к деревьям относятся гораздо бережнее: есть реестр интересных деревьев, фонд сохранения деревьев и даже награда «Дерево года», которую выиграло дерево, похожее на героя «Властелина колец».
Георгий Мазуркевич