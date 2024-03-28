Климатический кризис негативно влияет на психику

В конце октября 2012 года на США обрушился ураган «Сэнди» — мощный тропический циклон, затронувший Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды, северо-восток США и восточную Канаду. Тогда американские ученые оказались в центре естественного эксперимента: они отобрали группу беременных женщин для изучения влияния погодных условий и связанного с ними стресса на ребенка в утробе матери.
Как передает The Guardian, ученые стремились выяснить, может ли экологический стресс стимулировать экспрессии генов, подобные тем, которые, как уже известно, влияют на риск специфических нейроповеденческих последствий у детей, таких как аутизм, шизофрения и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Спустя десять лет специалисты выяснили, что дети, которые находились в утробе матери во время «Сэнди», с большей вероятностью оказывались подвержены психическим расстройствам. Так, у девочек, в более позднем возрасте наблюдалось 20-кратное усиление тревоги и 30-кратное — депрессии. У мальчиков в 60 и 20 раз повышались риски развития СДВГ и расстройства поведения. Для сравнения, ребенок, которого не затронул ураган, не имел таких отклонений.
Ученые привели в пример исследование, в котором во время аномальной жары в 2016 году студентов попросили пройти стандартные когнитивные тесты. Испытуемые, которые не имели кондиционеров дома, выполняли задания намного медленнее, чем те, кто имел возможность охладить помещение.
В январе 2024 года исследователи опубликовали отчет, согласно которому последствия жарких школьных дней особенно ощутимы в более бедных школьных округах, не имеющих доступа к кондиционерам.
Экстремальная жара также влияет на поведение. Например, нейробиологи в 2015 году обнаружили, что тепловой стресс вызывает воспаление в гиппокампе мышей — области мозга, необходимой для хранения информации. Финские исследователи в 2017 году отметили, что из-за высокой температуры воздуха люди становятся более агрессивными. Как предполагают специалисты, такая погода подавляет функцию серотонина, особенно у тех, кто совершил преступление.
Длительное воздействие тепла также может активировать множество биохимических путей, связанных с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.
При правильных условиях внутриутробное воздействие стресса может быть защитным. «Вы подвергаетесь искусственному воздействию чего-либо внутриутробно и лучше справляетесь с этим — при условии, что оно не является чрезмерно токсичным. Стресс во время беременности, в умеренных количествах, возможно, может помочь защитить плод от наиболее пагубных последствий стресса в дальнейшей жизни. Но у каждого есть переломный момент», — заключили специалисты.
Ранее эксперты ООН рассказали, что климатический кризис пагубно сказывается на финансах женщин.
Анна Морозова