Климатический кризис негативно влияет на психику

Спустя десять лет специалисты выяснили, что дети, которые находились в утробе матери во время «Сэнди», с большей вероятностью оказывались подвержены психическим расстройствам. Так, у девочек, в более позднем возрасте наблюдалось 20-кратное усиление тревоги и 30-кратное — депрессии. У мальчиков в 60 и 20 раз повышались риски развития СДВГ и расстройства поведения. Для сравнения, ребенок, которого не затронул ураган, не имел таких отклонений.