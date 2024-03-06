ООН: климатический кризис сказывается на финансах женщин

Женщины, проживающие в сельских районах, несут гораздо большие финансовые потери от последствий изменений климата, чем мужчины из развивающихся стран. Такие выводы сделала Организация Объединенных Наций (ООН). Согласно полученным данным, разрыв, вероятно, будет только увеличиваться. Об этом пишет The Guardian.
Разница между странами с низким и средним уровнями доходов составляет примерно 37 миллиардов долларов, которые женщины ежегодно теряют из-за жары, и 16 миллиардов долларов — из-за наводнений.
По оценкам специалистов, повышение средних температур на 1% приведет к общим потерям доходов женщин, которые на 34% будут превышать потери мужчин.
Результаты исследования также говорят о том, что с учетом существенной разницы между сельскохозяйственной производительностью и оплатой труда женщин и мужчин, изменение климата в будущем приведет к значительному увеличению этих разрывов, если не будут приняты меры.
Также специалисты отметили, что пожилые люди, как правило, страдают больше, чем молодежь. Предположительно, это связано с тем, что у второй категории населения есть больше возможностей переехать, чтобы избежать последствий экстремальных погодных условий.
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Анна Морозова