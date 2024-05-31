Клещи-монстры из Африки распространяются по Европе

Клещи из Африки, которые переносят смертельные болезни, передвигаются по Европе. Об этом сообщает издание The Sun.
Речь идет о кровососущих вида Hyalomma lusitanicum. Они в четыре раза крупнее обычных клещей. Перед тем, как выбрать жертву, кровососущие долго ведут охоту и преследуют ее, чтобы выбрать подходящий момент для атаки.
Изначально насекомые обитали в тропическом климате, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии, и десятилетиями не распространялись по Европе. Однако в последние годы количество этих клещей на континенте стало увеличиваться. Это связано с тем, что их все чаще переносят дикие животные, включая кроликов.
Сейчас опасных клещей находят в Испании, Германии, Швеции, Португалии, Великобритании, на Мальте и в северных районах Италии. По предположениям ученых, дальше кровососущие могут двинуться в сторону Польши.
Специалист по борьбе с клещами Карлос Прадера рассказал La Vanguardia, что этих клещей отличает высокая мобильность, которая позволяет им ждать, пока пройдет животное или человек, прежде чем прыгнуть на их кожу.
Известно, что насекомые могут передавать крымско-конголезскую лихорадку, а также инфекцию, вызывающую отек мозга. Они смертельно опасны.
Если человек нашел на себе клеща, его нужно схватить пинцетом за голову и немедленно вытащить.
По мнению ученых, эти насекомые охотнее всего атакуют определенную категорию людей. Так, ранее эксперты назвали группу крови, которая клещам кажется самой вкусной.
Айгуль Сабитова