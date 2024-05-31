Клещи-монстры из Африки распространяются по Европе

Изначально насекомые обитали в тропическом климате, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии, и десятилетиями не распространялись по Европе. Однако в последние годы количество этих клещей на континенте стало увеличиваться. Это связано с тем, что их все чаще переносят дикие животные, включая кроликов.