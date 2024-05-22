Зов крови. Ученые определили самую вкусную группу крови для клещей

"Клещи, как правило, не обладают зрением, но способны определять приближение жертвы, к которой они присасываются, улавливая углекислый газ и вещества, выводимые через кожные железы, — объясняет Людмила Станиславовна. — И чем больше этих веществ выделяет человек, тем более он привлекателен для клеща. Поэтому во время прогулок или пробежек в лесу надо быть очень внимательными, чтобы вовремя обнаружить напавшего клеща, тем более, если у человека есть открытые участки тела.