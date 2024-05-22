Зов крови. Ученые определили самую вкусную группу крови для клещей

Из-за массового распространения клещей в последнее время все чаще говорят о том, что они предпочитают атаковать людей со второй группой крови. Так ли это?
Чешские ученые произвели сенсацию в науке?
Этот факт действительно активно обсуждается на просторах Интернета в последние несколько лет. О нем пишут везде, где есть иксодовые клещи, переносящие боррелий, вызывающих болезнь Лайма. К сожалению, такие зараженные клещи есть в России почти везде, включая и столичный регион, который за последние 25 лет стал эндемичным по этому заболеванию. Это значит, что доля клещей, инфицированных боррелиями, тут весьма велика.
Вся история об особой любви клещей к второй группе крови «закрутилась» в 2018 году, благодаря исследованию чешских ученых из Университета Масарика. Свою работу они опубликовали в польском научном журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine («Анналы сельскохозяйственной и экологической медицины»), издаваемом на английском языке. Статью прочитали на всех континентах. Ее достаточно активно цитируют как ученые, так и популяризаторы науки. Но продолжения это исследование не получило.
Что же сделали ученые. Они провели очень простой эксперимент. Собрали сто активных клещей и проверили, какую кровь они предпочитают, поставив перед ними четыре чашки Петри с кровью разных групп. Вот конкретные результаты. Вторую группу (в мире ее обычно обозначают буквой «А») в течении одной минуты выбрали 36% клещей, чуть меньше — 32% клещей, предпочли первую группу крови (О), далее шла четвертая группа (АВ) с 17% и третья (В) — с 15%.
Обращает на себя внимание, что эксперимент не очень соответствует реальности, клещ все-таки выбирает не чашку Петри с кровью, а человека или животного. Это существенный момент.
Они делают следующий вывод: «Это означает, что группа крови человека может быть одним из факторов, повышающих риск укуса клеща и передачи опасных заболеваний».
На группу надейся, а сам не плошай
Насколько это важно и серьезно, aif.ru решил выяснить у известного врача-эпидемиолога Людмилы Карань, она много лет занимается клещами и болезнями, связанными с ними.
"Клещи, как правило, не обладают зрением, но способны определять приближение жертвы, к которой они присасываются, улавливая углекислый газ и вещества, выводимые через кожные железы, — объясняет Людмила Станиславовна. — И чем больше этих веществ выделяет человек, тем более он привлекателен для клеща. Поэтому во время прогулок или пробежек в лесу надо быть очень внимательными, чтобы вовремя обнаружить напавшего клеща, тем более, если у человека есть открытые участки тела.
Учитывая все это, нельзя считать особое пристрастие клещей к каким-то группам крови, полу и возрасту человека полной ерундой. Возможно, все это связано с физиологией человека. Но большие серьезные исследования, которые однозначно доказывают это, мне неизвестны.
И, конечно, на сегодняшний день в основном изучаются средства, которые отпугивают или убивают клещей, а не привлекают их. Точно известно, что клещи нападают на людей не только со второй группой крови, но и с иными группами, и следовательно, защита нужна всем".
А это очень опасно.
И, кстати, тот факт, что после 2018 года новых и более серьезных исследований нет, косвенно говорит о том, что большого практического смысла в них нет. Иначе ученые бы изучили тему клещей и группы крови вдоль и поперек.