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Зов крови. Ученые определили самую вкусную группу крови для клещей

Укусы клещей уже никого не удивляют. Многие их уже «ловили» на себя. Говорят, что больше всего укусам подвержены люди со второй группой крови. Насколько это правда, и значит ли, что обладателям других групп клещей можно не бояться?

Источник: РИА "Новости"

Из-за массового распространения клещей в последнее время все чаще говорят о том, что они предпочитают атаковать людей со второй группой крови. Так ли это?

Чешские ученые произвели сенсацию в науке?

Этот факт действительно активно обсуждается на просторах Интернета в последние несколько лет. О нем пишут везде, где есть иксодовые клещи, переносящие боррелий, вызывающих болезнь Лайма. К сожалению, такие зараженные клещи есть в России почти везде, включая и столичный регион, который за последние 25 лет стал эндемичным по этому заболеванию. Это значит, что доля клещей, инфицированных боррелиями, тут весьма велика.

Вся история об особой любви клещей к второй группе крови «закрутилась» в 2018 году, благодаря исследованию чешских ученых из Университета Масарика. Свою работу они опубликовали в польском научном журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine («Анналы сельскохозяйственной и экологической медицины»), издаваемом на английском языке. Статью прочитали на всех континентах. Ее достаточно активно цитируют как ученые, так и популяризаторы науки. Но продолжения это исследование не получило.

Что же сделали ученые. Они провели очень простой эксперимент. Собрали сто активных клещей и проверили, какую кровь они предпочитают, поставив перед ними четыре чашки Петри с кровью разных групп. Вот конкретные результаты. Вторую группу (в мире ее обычно обозначают буквой «А») в течении одной минуты выбрали 36% клещей, чуть меньше — 32% клещей, предпочли первую группу крови (О), далее шла четвертая группа (АВ) с 17% и третья (В) — с 15%.

Обращает на себя внимание, что эксперимент не очень соответствует реальности, клещ все-таки выбирает не чашку Петри с кровью, а человека или животного. Это существенный момент.

Тем не менее, учёные констатируют: «Полученные результаты показали, что исследованных клещей больше всего привлекала группа крови А, тогда как наименее предпочтительной была группа В, что было подтверждено статистически».

Они делают следующий вывод: «Это означает, что группа крови человека может быть одним из факторов, повышающих риск укуса клеща и передачи опасных заболеваний».

На группу надейся, а сам не плошай

Насколько это важно и серьезно, aif.ru решил выяснить у известного врача-эпидемиолога Людмилы Карань, она много лет занимается клещами и болезнями, связанными с ними.

"Клещи, как правило, не обладают зрением, но способны определять приближение жертвы, к которой они присасываются, улавливая углекислый газ и вещества, выводимые через кожные железы, — объясняет Людмила Станиславовна. — И чем больше этих веществ выделяет человек, тем более он привлекателен для клеща. Поэтому во время прогулок или пробежек в лесу надо быть очень внимательными, чтобы вовремя обнаружить напавшего клеща, тем более, если у человека есть открытые участки тела.

Учитывая все это, нельзя считать особое пристрастие клещей к каким-то группам крови, полу и возрасту человека полной ерундой. Возможно, все это связано с физиологией человека. Но большие серьезные исследования, которые однозначно доказывают это, мне неизвестны.

И, конечно, на сегодняшний день в основном изучаются средства, которые отпугивают или убивают клещей, а не привлекают их. Точно известно, что клещи нападают на людей не только со второй группой крови, но и с иными группами, и следовательно, защита нужна всем".

И, действительно, излишняя зацикленность на второй группе крови может привести к тому, что люди с другими группами будут недооценивать опасность клещей, полагая, что они им не грозят.

А это очень опасно.

И, кстати, тот факт, что после 2018 года новых и более серьезных исследований нет, косвенно говорит о том, что большого практического смысла в них нет. Иначе ученые бы изучили тему клещей и группы крови вдоль и поперек.