Китай планирует установить систему видеонаблюдения на Луне

Ожидается, что, несмотря на свои компактные размеры, лунные камеры будут автоматически подключаться друг к другу и выполнять множество задач, включая съемку как отдаленных, так и широкоугольных видов. Также они смогут самонастраиваться и работать независимо в случае потери связи с Землей.