Китай планирует установить систему видеонаблюдения на Луне

Национальное космическое управление Китая (CNSA) и Центр исследования Луны и космической инженерии заявили, что планируют установить на Луне систему слежения «Скайнет». Она аналогична той, что используется на Земле в городах страны. Об этом пишет South China Morning Post.
«Скайнет» — неофициальное название крупной китайской системы наблюдения с системой распознавания лиц. В стране установлено более 600 миллионов камер, а это значит, что на двух человек приходится одно устройство.
Новый «Скайнет» будет установлен вокруг будущей лунной станции. В случае обнаружения каких-либо «аномалий» система «незамедлительно сгенерирует сигналы тревоги и инициирует соответствующие меры реагирования». Какие именно аномалии сможет фиксировать камеры и какие меры будут приняты, специалисты не сообщают.
Проектируемая система будет состоять из камер весом 100 граммов каждая. Для обеспечения безопасности в некоторых местах будущей станции наблюдение будет проводиться круглосуточно на 360 градусов.
Ожидается, что, несмотря на свои компактные размеры, лунные камеры будут автоматически подключаться друг к другу и выполнять множество задач, включая съемку как отдаленных, так и широкоугольных видов. Также они смогут самонастраиваться и работать независимо в случае потери связи с Землей.
Лунный «Скайнет» обеспечит прямые трансляции в высоком качестве таких событий, как прибытие и отлет космических кораблей, что, по мнению специалистов, повысит эффективность работы будущей станции. Авторы проекта заявили, что их система укрепит позиции Китая как ведущей космической державы.
Ранее в Томске ученые «научили» уличные камеры отслеживать деформацию зданий.
Анна Морозова