В Томске «научили» уличные камеры отслеживать деформацию зданий

Для проведения обследований специалисты предложили подключиться к городским камерам. Программа сканирует через них здание и сама определяет как явные, так и скрытые дефекты — любые отклонения от нормы. «Для получения результатов достаточно разрешения камеры в районе 2−4 Мп, чему соответствует большая часть работающих в городе систем видеофиксации. При этом развитие системы видеонаблюдение и сервисное хранение позволит достаточно быстро и дешево внедрять их на объектах. Как на новых, так и на старых камерах», — добавили в пресс-службе.