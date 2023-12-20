Кирпичи Навуходоносора II рассказали о магнитном поле Земли

Международная группа ученых опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование о новом методе датирования древних предметов, названный «археомагнетизмом». Ранее самым простым и надежным способом датировки археологических находок (возрастом не более 50 тысяч лет) был радиоуглеродный.

Несмотря на то, что в Месопотамии железного века уже была письменность, проблемы с ее расшифровкой вынуждают прибегать к подтверждению хронологии событий. Но чтобы применить радиоуглеродный метод, необходимо найти органические остатки, которые не всегда сохраняются на керамике или глиняном строительном материале.

Авторы новой научной работы решили найти новые маркеры, по которым можно определить время производства предмета. Для этого они обратились в Музей Сулеймании, второй по величине археологический музей Ирака, для исследования 32 глиняных кирпичей. На каждом из них выбиты имена 12 царей, правивших в момент изготовления того или иного изделия.

Место создания и находки кирпичей оставалось неизвестным, поскольку музей приобрел кирпичи с рук, у торговца древностями. Ученые отделили от полученных артефактов небольшие вкрапления оксида железа и с помощью магнитометра исследовали магнитные свойства этого материала. Изучив кирпичи, на которых стояло имя нововавилонского царя Навуходоносора II, ученые обнаружили, что во время его правления магнитное поле Земли резко изменилось.

Навуходоносор II был старшим сыном Набопаласара — основателя Нововавилонской империи, — взошел на трон в 605 году до нашей эры и правил до 562 года до нашей эры. По мнению авторов работы, их данные наверняка подтвердили существование так называемой левантийской геомагнитной аномалии железного века.

Ее суть заключалась в том, что с 1050 по 500 год до нашей эры по непонятной причине магнитное поле в районе Леванта (современная территория Сирии, Ливана, Палестины, Израиля и Иордании) резко усилилось. Физики выделяли три максимума этого усиления — в 950, 750 и 500 годах до нашей эры, последний затронул всю Европу. Исследователи считают, что с помощью их метода можно будет лучше представить хронологию древней истории Ближнего Востока.

Недавно ученые выяснили, что «живое вещество» спасает Великую Китайскую стену от непогоды на протяжении многих лет.

Олеся Маевская