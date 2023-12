Кирпичи Навуходоносора II рассказали о магнитном поле Земли

Международная группа ученых опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование о новом методе датирования древних предметов, названный «археомагнетизмом». Ранее самым простым и надежным способом датировки археологических находок (возрастом не более 50 тысяч лет) был радиоуглеродный.