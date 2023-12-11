«Живое вещество» спасает Великую Китайскую стену

Ученые из Китая, США и Испании изучили Великую Китайскую стену и ее состав. В частности — ее «живой» материал (биокорки): лишайники, бактерии, грибы, мох и другие мелкие растения. Некоторые опасаются, что физические и химические процессы, связанные с ростом таких организмов, нарушают целостность основных структур архитектурного памятника.

С другой стороны, биокорки играют жизненно важную роль в защите почвы от истощения ветром и дождем, выступая одновременно в качестве щита и подмостков для находящегося внизу реголита. Если они защищают естественные поверхности от истирания, то могут служить своего рода живой броней для неестественных сооружений.

Авторы работы, опубликованной в журнале Science Advances, провели обширное исследование примерно 600 километров Великой стены, сосредоточив внимание на участках в более сухом климате. Многие из наиболее известных и посещаемых участков Великой стены построены из камня или кирпича, но другие были построены из уплотненной рабочими почвы.

Со временем этот материал может разрушиться под воздействием дождя, ветра или колебаний температуры. Команда ученых обнаружила, что образцы стены под слоем растений были менее пористыми и не крошились так легко, как материал, собранный со стен без биокорки.

Исследователи предполагают, что эти свойства, а также другие особенности растительной защиты, предотвращают деградацию Великой стены. Однако они отмечают, что из-за глобального потепления биокорка может быть сильно травмирована, из-за чего в итоге пострадает и архитектурный памятник.

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