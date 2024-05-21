Маленький киоск с тако получил звезду «Мишлен»

Небольшой киоск с тако в столице Мексики, радующий посетителей своими блюдами на протяжении 50 лет, был удостоен звезды ресторанного гида «Мишлен». Кулинарную награду присудили за фирменное блюдо «Гаонера», состоящее из тонко нарезанного говяжьего филе, самодельной кукурузной лепёшки и соуса сальса. Купить тако, оцененное влиятельным ресторанным гидом, можно всего за 5$ (около 450 рублей).