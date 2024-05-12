Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью

По его словам, при выборе между разными видами мяса следует отдавать предпочтение курице, а не свинине или говядине. Картофель также можно есть, однако не в сочетании с мясом. Здесь лучше ориентировать на печеный картофель, а не на тот, что приготовлен во фритюре. При выборе соуса терапевт рекомендует отдать предпочтение кетчупу или горчице и не покупать соусы на основе майонеза.