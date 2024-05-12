Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью

«Практически в каждом меню кафе “быстрой еды” есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», — отметил Асанов.
По его словам, при выборе между разными видами мяса следует отдавать предпочтение курице, а не свинине или говядине. Картофель также можно есть, однако не в сочетании с мясом. Здесь лучше ориентировать на печеный картофель, а не на тот, что приготовлен во фритюре. При выборе соуса терапевт рекомендует отдать предпочтение кетчупу или горчице и не покупать соусы на основе майонеза.
Из напитков врач рекомендует выбирать минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара, так как все сладкие газированные напитки содержат много сахара.
Также Асанов напомнил любителям суши и роллов о калорийности белого риса.
«Неизменной составляющей этих блюд является рис, который считается диетическим продуктом. Однако важно понимать, что полезен неочищенный коричневый рис, так как именно в его шелухе содержится много витаминов и минералов. А белый рис только добавляет блюдам калорийности и способствует набору веса. Конечно, полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но важно соблюдать меру», — добавил Асанов.