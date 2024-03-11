Кейт Миддлтон извинилась за отретушированную фотографию с детьми

Миддлтон не появлялась на публике с конца декабря, в середине января она перенесла операцию на брюшной полости, отмечает The Hill. AP, Reuters и The Telegraph обращают внимание, что публикация фотографии с детьми последовала вслед за тем, как в социальных сетях несколько недель обсуждали, в каком состоянии находится принцесса Уэльская после операции.