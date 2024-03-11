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Дворец разместил фото Миддлтон после операции. И оно вызывает вопросы

Ранее в Сети ходили слухи о ее исчезновении.
Источник: Соцсети

Кенсингтонский дворец опубликовал первое фото Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости. Снимок представлен в официальном аккаунте принца Уильяма и его супруги в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Благодарю вас за добрые пожелания и поддержку на протяжении последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери», — говорится в подписи к фото. Заявление сделано от лица Кейт Миддлтон.

На кадре принцесса Уэльская запечатлена с детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Судя по подписи, автор фото — принц Уэльский, а сделан кадр в 2024 году. Но точная дата снимка в посте не уточняется.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям с Днем матери и обрадовались новому фото королевской семьи. Многие поставили эмодзи в виде сердец.

«Мы скучали по вам, принцесса Кэтрин», «Любовь, уважении и молитвы за принцессу Уэльскую», «Счастливого Дня матери! Так радостно видеть вас и вашу прекрасную семью!» — пишут в комментариях.

Впрочем, нашлись и те у кого фото вызвало вопросы. Например, пользователи усомнились в его новизне.

«Это явно старое фото», «Это фото сделано сегодня? Не могли бы они добавить газету с нынешним числом?», «Судя по деревьям, фото сделано осенью, а не весной. Не думаю, что это актуальное фото», — делятся мнениями пользователи.

Также в комментариях критикуют то, как отредактирован снимок. Некоторые пользователи и вовсе назвали его фейком.

Как пишет CNN, несколько крупных новостных агентств отозвали (withdrawn) кадр, «заявив, что считают, что фото подверглось манипуляциям». Среди них Agence France-Presse. Следы изменений на снимке, по данным CNN, также заметили в Associated Press, Reuters, Associated Press. СМИ обратили внимание, например, на расположение рукава на одежде принцессы Шарлотты и молнию на куртке принцессы Уэльской.

В CNN уточнили, что большинство информационных агентств придерживаются строгих правил в отношении редактирования фото. Строго запрещено удалять или добавлять элементы на кадрах, так как это может подорвать доверие к изображению и организации.

Фото опубликовали через несколько дней после того, как Кейт Миддлтон попала в объектив папарацци. Принцессу подловили недалеко от Виндзорского замка. Она ехала на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем — ее мать Кэрол Миддлтон.

В последний раз принцесса Уэльская появилась на публике в декабре 2023 года. 17 января стало известно о ее плановой госпитализации. После операции она провела две недели в больнице, а потом вернулась домой. Ее участие в предстоящих мероприятиях отменили.

Длительное отсутствие Кейт Миддлтон спровоцировало слухи о ее здоровье. В том числе журналистка Конча Кальеха говорила, что принцессу ввели в кому из-за осложнений. В Кенсингтонском дворце подобные домыслы опровергли, заявив, что Кейт Миддлтон «чувствует себя хорошо».