Исследование: кето-диета приводит к ускоренному старению органов

Ученые подчеркнули, что отрицательное влияние на организм появляется при долгом и постоянном соблюдении кето-диеты. Вместе с тем пока неясно, насколько это характерно для человека. Как бы то ни было, исследователи предупредили, что для предотвращения возможного клеточного старения и появления сердечно-сосудистых заболеваний нужно периодически возвращаться на углеводное питание.