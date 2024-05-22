Исследование: кето-диета приводит к ускоренному старению органов

Кето-диета вызывает ускоренное старение органов на клеточном уровне. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Сан-Антонио.
Их исследование опубликовано в журнале Science Advances. Ученые провели эксперимент с двумя группами лабораторных мышей. Первая питалась как обычно, а вторую держали на кето-диете (напомним, ее отличает высокое содержание жиров и низкое содержание углеводов). Затем исследователи посмотрели, какие изменения произошли в организме животных. Оказалось, что кето-диета ускорила процесс клеточного старения в различных органах. Возраст животных при этом значения не имел.
Также ученые изучили влияние конкретных компонентов такого питания на старение органов: для этого исследователи заменили растительное масло Crisco на масло какао. Через 21 день у мышей, потребляющих первый продукт, не выявили значительного изменения чувствительности к инсулину. При этом уровень триглицеридов и холестерина в крови этих животных увеличился. Такие изменения могут повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые подчеркнули, что отрицательное влияние на организм появляется при долгом и постоянном соблюдении кето-диеты. Вместе с тем пока неясно, насколько это характерно для человека. Как бы то ни было, исследователи предупредили, что для предотвращения возможного клеточного старения и появления сердечно-сосудистых заболеваний нужно периодически возвращаться на углеводное питание.
Добавим, в последнее время кето-диета становится все популярнее, и порой эксперты находят в таком питании плюсы. Например, недавно исследователи из Университета Дьюка выяснили, что кето-диета полезна при менингите.
Айгуль Сабитова