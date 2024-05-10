Диета с высоким содержанием жиров полезна при менингите, выяснили ученые

Результаты исследования опубликованы в журнале mBio.
Эксперимент проводился на лабораторных мышах. В течение 10 дней отдельная группа животных соблюдала кетогенную диету, при которой 75% суточных калорий поступало из жиров, таких как свиное сало, сливочное и кукурузное масло. Часть мышей была определена в контрольную группу. Их кормили молотой кукурузой и соевыеми бобами. По окончании периода диетического вмешательства грызунов инфицировали Cryptococcus neoformans — дрожжами, вызывающими грибковый менингит, и приступили к лечению препаратом флуконазолом или плацебо.
Более того, небольшая доза препарата на кето-диете была столь же эффективна в уничтожении Cryptococcus neoformans, как и в пять раз большая доза при условии стандартного питания.
По словам ученых, механизмы, лежащие в основе полезного действия кето-диеты, еще предстоит изучить. Исследователи предположили, что снижение количества потребляемых углеводов и увеличение доли жиров укрепляет иммунную систему.
Также ученые пока не могут сказать, будет ли такой подход эффективной стратегией лечения людей с бактериальным менингитом. Это станет ясно после проведения спланированных, хорошо контролируемых клинических испытаний.