Каждое воскресенье в столице Колумбии запрещают автомобильное движение

Эта акция зародилась в 1974 году. Тогда жители города вышли на протест против машин, перекрыв центральные улицы, и постепенно протест превратился в традицию. Сейчас власти перекрывают суммарно 127 километров улиц, и каждое воскресенье примерно полтора миллиона горожан выходят на прогулку, которую называют Цикловия (Ciclovia — как велодорожка). Постепенно движение распространилось на соседние города Колумбии, и в качестве эксперимента практику заимствуют даже мэры других стран — Буэнос-Айреса в Аргентине или Бангалора в Индии. Авторы уверены, что это помогает снизить загазованность воздуха, мотивирует горожан быть активнее и больше двигаться — и отучает жителей всегда полагаться на личные автомобили.