Каждое воскресенье в столице Колумбии запрещают автомобильное движение

Каждое воскресенье с 7:00 до 14:00 многие автомагистрали в Боготе, столице Колумбии, закрывают для автомобильного транспорта — вместо машин на улицы выходят пешеходы и велосипедисты.
Семилетний Оливер сказал The Guardian, что ездить на велосипеде не по велодорожке, а по широкой дороге гораздо приятнее — и очень удивился, узнав, что в большинстве городов такого нет. Каждое воскресенье в первой половине дня его семья выходит на долгую прогулку, и им не мешает ни шум, ни толпа — ведь если убрать машины, на улицах окажется очень много места.
Эта акция зародилась в 1974 году. Тогда жители города вышли на протест против машин, перекрыв центральные улицы, и постепенно протест превратился в традицию. Сейчас власти перекрывают суммарно 127 километров улиц, и каждое воскресенье примерно полтора миллиона горожан выходят на прогулку, которую называют Цикловия (Ciclovia — как велодорожка). Постепенно движение распространилось на соседние города Колумбии, и в качестве эксперимента практику заимствуют даже мэры других стран — Буэнос-Айреса в Аргентине или Бангалора в Индии. Авторы уверены, что это помогает снизить загазованность воздуха, мотивирует горожан быть активнее и больше двигаться — и отучает жителей всегда полагаться на личные автомобили.
Цикловия имеет огромное влияние — она стала визитной карточкой Боготы, рассказывает урбанист Джил Пеньялоса из Канады, который активно поддерживает движение.
Где пешеходные улицы, там и своя атмосфера: в эти часы там, где обычно ездят машины, появляются лотки с соками и уличной едой, занятия аэробикой и танцевальные кружки. Если верить соцопросам, многие жители Боготы пересели на велосипеды как раз из-за Цикловии — и начали ездить на них не только по воскресеньям. Среди женщин этот рост еще выше.
Ольга Лусия Сармиенто, профессор медицинского колледжа при Университете Андес в Боготе, уверена, что Цикловия приучила к велосипедам целое поколение горожан — в том числе потому что благодаря акции сеть велодорожек в городе выросла на 600 километров за последние десять лет. Люди пробуют прокатиться на велосипеде во время Цикловии, потому что знают, что это безопасно — а потом втягиваются и хотят перемещаться так и в остальное время, что вынуждает городскую администрацию действовать.
Акция также положительно влияет на уровни загрязнения — во время цикловии воздух в центре города становится чище в 13 раз, как показывают замеры. Уровень шума падает в семь раз. Несколько часов в неделю превращаются в 52 дня в год — а это уже серьезный показатель, уверена Сармиенто. К тому же заниматься спортом, когда воздух чистый, гораздо полезнее, чем активно пользуются горожане, которые признаются, что Цикловия бодрит тело и успокаивает разум, снижая уровень стресса.
Серхио Монтеро, профессор географии в Торонто, уверен, что влияние акции огромно. «Физически город преображается всего на несколько часов в неделю — но горожане после этого навсегда видят свой город иначе», — говорит он.
Еще одно преимущество Цикловии — она сплачивает людей. В этом городе, как и по всей Латинской америке, очень высокий уровень социального неравенства — но когда все выходят на улицу и идут по ней пешком, они становятся частью одного целого.
В России таких акций, к сожалению, пока не практикуют — но многие города развивают сеть пешеходных и велодорожек. Например Сочи, где уже через месяц откроют 150 километров новых пешеходных троп. Где они пройдут и почему по ним стоит пройти вам, рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич