Калифорния может запретить кофе без кофеина

Для приготовления подобных напитков можно использовать также углекислый газ и воду, но в таком случае процесс занимает больше времени и стоит дороже. Поэтому удаление бодрящего вещества лучше проводить с применением метиленхлорида. Тем более, что пока что нет ни одного исследования, доказывающего, что кофе без кофеина вреден для здоровья. Но существует научная работа, которая доказывает, что употребление химиката вызвало рак легких и печени у животных. Дополнительный эксперименты показали, что также могут появиться злокачественные опухоли в груди, а также лейкоз.