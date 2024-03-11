Калифорния может запретить кофе без кофеина

Большинство видов кофе без кофеина производят с использованием метиленхлорида, который нужен для удаления кофеина. Исследования Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Международного агентства по изучению рака показали, что вещество является «вероятным канцерогеном», вызывающим различные формы рака. Об этом пишет Daily Mail.
Производители кофе говорят, что метиленхлорид вымывается из кофейных зерен после их обработки, а оставшееся количество испаряется, когда зерна нагреваются до 204 во время обжарки. Однако, как показало исследование образцов, он все еще остается в некоторых из них.
Для приготовления подобных напитков можно использовать также углекислый газ и воду, но в таком случае процесс занимает больше времени и стоит дороже. Поэтому удаление бодрящего вещества лучше проводить с применением метиленхлорида. Тем более, что пока что нет ни одного исследования, доказывающего, что кофе без кофеина вреден для здоровья. Но существует научная работа, которая доказывает, что употребление химиката вызвало рак легких и печени у животных. Дополнительный эксперименты показали, что также могут появиться злокачественные опухоли в груди, а также лейкоз.
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что метиленхлорид может нанести вред глазам, печени, коже и сердцу человека. Помимо рака, химикат может вызвать тошноту, рвоту, головокружение, онемение, покалывание в конечностях. Наибольшему риску подвержены работники, контактирующие с веществом на производстве кофе без кофеина, занимающиеся чисткой и обезжириванием металла, а также сотрудники фармацевтических компаний.
Если в Калифорнии примут закон о запрете использования метилхлорида при производстве бодрящего напитка без кофеина, к 2027 году в штате будет запрещен кофе без кофеина, приготовленный с использованием метиленхлорида. Пока что остается неизвестным, коснутся ли нововведения тех напитков, которые были сделаны без помощи химиката.
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Анна Морозова